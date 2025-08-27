Elképesztő! Szóhoz jutott a Bajnokok Ligájában a borsodi játékos

A Ferencváros női labdarúgó csapata magabiztos 3–0-s győzelmet aratott a luxemburgi Racing Union ellen a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A kurityáni Hanász Vanda csereként a 73. percben lépett pályára és kapott lehetőséget Albert Flórián vezetőedzőtől. A Fradi a második körben kapcsolódott be a selejtezőbe. Az albániai Shkodrában zajló négyes tornán a házigazda Vllaznia mellett a Dinamo Minszkkel és a Racing Unionnal került egy csoportba. A kvartett győztese jut tovább.

Hanász Vanda (balra) csereként lépett pályára. Fotó: Ferencváros facebook oldala

Hanász Vanda bemutatkozott a Bajnokok Ligájában