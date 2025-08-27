augusztus 27., szerda

Elképesztő! Szóhoz jutott a Bajnokok Ligájában a borsodi játékos

Szerdán a Ferencváros ünnepelhetett. Hanász Vanda csereként lépett pályára.

A Ferencváros női labdarúgó csapata magabiztos 3–0-s győzelmet aratott a luxemburgi Racing Union ellen a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A kurityáni Hanász Vanda csereként a 73. percben lépett pályára és kapott lehetőséget Albert Flórián vezetőedzőtől. A Fradi a második körben kapcsolódott be a selejtezőbe. Az albániai Shkodrában zajló négyes tornán a házigazda Vllaznia mellett a Dinamo Minszkkel és a Racing Unionnal került egy csoportba. A kvartett győztese jut tovább.

Hanász Vanda
Hanász Vanda (balra) csereként lépett pályára. Fotó: Ferencváros facebook oldala

Hanász Vanda bemutatkozott a Bajnokok Ligájában

Női labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, csoportkör

FTC-Telekom – FC Racing Union 3–0 (2–0)
Shkodra, Lora Borici stadion, V.: Tatyana Sorokopudova (kazah)

FTC-Telekom: Kosztics – Ott, Zágonyi, Frajtovics, Túróczy –Könczeyné Fenyvesi, Kovács E. (Hanász, 73.), Alesia Garcia (Kovács P., 77.) – Nagy Vivien (Diószegi, 59.), Nagy Vanda (Díaz, 77.), Czellér. Vezetőedző: Albert Flórián.
Piros lap: Burtin (FC Racing Union) a 
7. percben.
G.: Alesia Garcia (34.), Wojdyla (42. - öngól), Nagy Vanda (46.).

 

