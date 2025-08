Pontok a szuperralin

Az Örök Városban folytatódott az idei rali Európa bajnokság (ERC), ahol a magyar színeket többek között Hadik András és Juhász István is képviselte. A miskolci kettős számára nem alakult optimálisan a hétvége, de a déli országból így is hoztak néhány pontot. Az éves összetett szempontjából pedig ez is lényeges.

Hadik András és Juhász István Rómában versenyzett. Fotó: Hadik Rally

Hadik András és Juhász István pontot érő küzdelme

Az első nap végéig minden jól alakult, az egyik kanyarban azonban a várttól nagyobb volt a felhordás, amin megúszott a Ford és egy szalagkorlátnak ütközött. Ebben a pillanatban Hadikék jó eredménnyel kapcsolatos tervei szertefoszlottak, de másnap Szuperrali keretében tovább folytatták az aszfaltos száguldást. Megérte, mert az élmények és a kilométerek gyűjtése mellett pontokat is szereztek. Az ERC Master kategóriában a hatodikként zárták a Rally di Roma Capitalét, ami sokat érhet még az éves összetett szempontjából.

Visszajöttek

- Összességében nagyszerű hétvége volt, ezt az esetet leszámítva - árulta el az olasz Eb-futammal kapcsolatban az érzéseit Hadik András. - A Mitropa Kupában már versenyeztünk Olaszországban, a Casentino Rally szakaszaihoz stílusában Róma környéki pályák is nagyon hasonlítottak. Rendkívül változatos volt: szűk és széles utak váltották egymást, mentünk nagy tempóval és technikás részeken is. A Master mezőnyben a harmadik helyen álltunk, ez a kanyar és a szalagkorlát azonban megtréfált minket. Szerencsére másnap folytatni tudtuk a futamot, egy helyet javítottunk is, így végül a hatodik pozícióban értünk célba. Nyilván több volt benne, hiszen a tempónk megvolt, de ez a hétvége így alakult, el kell fogadnunk.

Nem indulnak

A rali Európa Bajnokság augusztus közepén nagy hagyományokkal rendelkező Barum Rallyval folytatódik. A Hadik, Juhász kettős a tervek szerint rajthoz állt volna a futamon, de végül mégsem indulnak Csehországban. A sorozatból így ősszel még két verseny lesz hátra: előbb a brit szigeteken randevúzik a mezőny szeptemberben, egy hónappal később pedig Horvátországban zárul a bajnokság. A hajrá egész biztos, hogy érdekes és izgalmas lesz, hiszen Hadik András és Juhász István a kategória harmadik helyéről várja a szezon hajráját.