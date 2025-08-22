augusztus 22., péntek

Gyász

39 perce

Elhunyt Gulyásné Sinka Erika, a magyar szinkronkorcsolyázás egyik úttörője

Huszonöt éven keresztül vezette a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klubot. Elhunyt Gulyásné Sinka Erika.

Elhunyt Gulyásné Sinka Erika, a magyar szinkronkorcsolyázás egyik úttörője

Fotó: @rogoszfoto

Életének 74. évében váratlanul elhunyt Gulyásné Sinka Erika, aki negyedszázadon keresztül elnökként vezette a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klubot, és meghatározó szerepet játszott a magyar szinkronkorcsolyázás fejlődésében. A hazai korcsolyázó társadalom nagy veszteséget gyászol: Gulyásné Sinka Erika hosszú éveken át fáradhatatlanul dolgozott a jeges sportágak népszerűsítéséért, különösen a szinkronkorcsolya fellendítéséért. Szakmai munkája és emberi hozzáállása komoly örökséget hagyott maga után.

Gulyásné Sinka Erika
Gulyásné Sinka Erika 74. életévében hunyt el.  Fotó: @rogoszfoto

Gulyásné Sinka Erika eredményei új korszakot nyitottak

 A sportághoz lánya, Kendelényi-Gulyás Erika révén került közelebb, aki edzőként és sportvezetőként szintén maradandót alkotott – 2025 nyarától a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség műkorcsolya ágazati igazgatójaként tevékenykedik. Amikor kislánya a miskolci szinkronkorcsolyázók edzésein bontogatta szárnyait, Gulyásné Sinka Erika is egyre inkább bekapcsolódott a klub életébe. 1995-ben, amikor elnökké választották, elkötelezetten vetette bele magát a munkába, és ettől kezdve megkerülhetetlen alakja lett a sportágnak. Elnöksége alatt olyan elismert szakembereket sikerült megnyernie az együttműködésre, mint Almássy Zsuzsa és Dohány Andrea, akinek a Team Passionnel elért eredményei új korszakot nyitottak a magyar szinkronkorcsolyában. Erika fáradhatatlan kitartása, szakmai alázata és szervezőkészsége a klub fejlődésének záloga volt. 

A szövetség tagja 

2014 és 2022 között a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségének is tagja volt, így nemcsak klubszinten, hanem országosan is hozzájárult a sportág fejlődéséhez. Tanácsaival, elhivatottságával és közösségépítő munkájával sokat tett azért, hogy a magyar korcsolyázás stabil alapokon álljon. Nem kis részben az ő munkásságának köszönhető, hogy a szinkronkorcsolya Magyarországon elérte jelenlegi színvonalát. A Team Passion létrejötte és előretörése elképzelhetetlen lett volna az ő támogatása nélkül. A sportág hazai képviselői hálás szívvel őrzik emlékét és példamutató munkásságát. Hosszú és eredményes elnöki ciklusa után 2020 nyarán adta át a stafétabotot, amikor megtalálta utódját, akire nyugodt szívvel bízhatta a klub jövőjét. Visszavonulásakor így fogalmazott: „Nehéz, de izgalmas éveket éltem meg az egyesület élén, minden percét imádtam. Vallom, hogy ez a legszebb sport.”  

Bár az utóbbi években egészségügyi nehézségekkel küzdött, halála váratlanul érte családját, sporttársait és mindazokat, akik ismerték. Sajnos kevés ideje maradt arra, hogy unokái társaságában élvezhesse a nyugdíjas éveket. Távozása nagy űrt hagy maga után, emlékét a magyar korcsolyasport teljes közössége tisztelettel és szeretettel őrzi.

 

