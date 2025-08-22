augusztus 22., péntek

Vármegyei I. osztály

19 perce

,,A játékunkba több hiba csúszott a mai napon, ennek ellenére megérdemelt a győzelmünk"

Címkék#Szerencs VSE#Gesztely FC#megyei foci

Vármegyei 3. forduló. A Gesztely FC Szerencsen lépett pályára.

Boon.hu

Pénteken egy mérkőzéssel kezdetét vette a labdarúgó vármegyei I. osztály 3. fordulója. A Gesztely FC a Szerencs VSE gárdáját múlta felül, így a gesztelyiek továbbra is veretlenek a szezonban.

Gesztely
A Gesztely háromszor is betalált a hálóba. Fotó: illusztráció

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Gesztely eddig verhetetlen: 3 meccs, 3 győzelem

Szerencs VSE – Gesztely FC 0–3 (0–2)

Szerencs, 100  néző. V.: Kovács (Farkas, Sántha).

Szerencs: Tóth Milán – Berta, Jáger, Spéder (Jámbor, 88.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Lukács, 81.), Berecz (Margitai, 46.), Timár, Palágyi, Tóth Marcell (Nagy, 92.) Edző: Uray Attila.

Gesztely: Hajzer – Nagy A., Kollár (Ferenczi, 88.), Rák (Zanócz, 69.), Gulyás M., Kundrák, Szajky (Bíró, 77.), Kovács, Horváth S., (Rontó, 92.), Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.

G.: Gulyás M. (23., 29.), Spéder (87. – öngól).

Jók: senki ill. az egész csapat.

Uray Attila: – Gratulálok ma a Gesztelynek, megérdemelten nyertek. Bízom abban, hogy a következő meccseken a helyzeteinket ki fogjuk használni.

Jordán András: – Jó ritmusú mérkőzést játszottunk, amit túlnyomó részt irányítottunk. A játékunkba több hiba csúszott a mai napon, ennek ellenére megérdemelt a győzelmünk.

 

 

