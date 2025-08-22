19 perce
,,A játékunkba több hiba csúszott a mai napon, ennek ellenére megérdemelt a győzelmünk"
Vármegyei 3. forduló. A Gesztely FC Szerencsen lépett pályára.
Pénteken egy mérkőzéssel kezdetét vette a labdarúgó vármegyei I. osztály 3. fordulója. A Gesztely FC a Szerencs VSE gárdáját múlta felül, így a gesztelyiek továbbra is veretlenek a szezonban.
Gesztely eddig verhetetlen: 3 meccs, 3 győzelem
Szerencs VSE – Gesztely FC 0–3 (0–2)
Szerencs, 100 néző. V.: Kovács (Farkas, Sántha).
Szerencs: Tóth Milán – Berta, Jáger, Spéder (Jámbor, 88.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Lukács, 81.), Berecz (Margitai, 46.), Timár, Palágyi, Tóth Marcell (Nagy, 92.) Edző: Uray Attila.
Gesztely: Hajzer – Nagy A., Kollár (Ferenczi, 88.), Rák (Zanócz, 69.), Gulyás M., Kundrák, Szajky (Bíró, 77.), Kovács, Horváth S., (Rontó, 92.), Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.
G.: Gulyás M. (23., 29.), Spéder (87. – öngól).
Jók: senki ill. az egész csapat.
Uray Attila: – Gratulálok ma a Gesztelynek, megérdemelten nyertek. Bízom abban, hogy a következő meccseken a helyzeteinket ki fogjuk használni.
Jordán András: – Jó ritmusú mérkőzést játszottunk, amit túlnyomó részt irányítottunk. A játékunkba több hiba csúszott a mai napon, ennek ellenére megérdemelt a győzelmünk.