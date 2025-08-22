,,A játékunkba több hiba csúszott a mai napon, ennek ellenére megérdemelt a győzelmünk"

Pénteken egy mérkőzéssel kezdetét vette a labdarúgó vármegyei I. osztály 3. fordulója. A Gesztely FC a Szerencs VSE gárdáját múlta felül, így a gesztelyiek továbbra is veretlenek a szezonban.

A Gesztely háromszor is betalált a hálóba. Fotó: illusztráció

Gesztely eddig verhetetlen: 3 meccs, 3 győzelem