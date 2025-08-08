augusztus 8., péntek

Program

1 órája

Szombat este lesz az ,,örök rivális" elleni csata

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Kiderült a menetrend. A fizz Liga újabb fordulójának időpontjaira ,,derült fény".

Szombat este lesz az ,,örök rivális" elleni csata

Fotó: DVTK

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga, az NB I 5. fordulójának kezdési időpontjait.

fizz liga
A fizz liga ötödik körében a Diósgyőri VTK szombaton játszik majd Nyíregyházán Fotó: DVTK

Fizz Liga, 5. forduló

Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC (M4 Sport)
Augusztus 23., szombat
17.45: Zalaegerszegi TE FC – Újpest FC (M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC – Diósgyőri VTK (M4 Sport)
Augusztus 24., vasárnap
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC (M4 Sport)
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (M4 Sport)

December 3., szerda
19.00: Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC (M4 Sport)

Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság.

 

 

