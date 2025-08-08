Szombat este lesz az ,,örök rivális" elleni csata

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga, az NB I 5. fordulójának kezdési időpontjait.

A fizz liga ötödik körében a Diósgyőri VTK szombaton játszik majd Nyíregyházán Fotó: DVTK

Fizz Liga, 5. forduló

Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC (M4 Sport)

Augusztus 23., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC – Újpest FC (M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC – Diósgyőri VTK (M4 Sport)

Augusztus 24., vasárnap

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC (M4 Sport)

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (M4 Sport)

December 3., szerda

19.00: Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC (M4 Sport)

Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság.