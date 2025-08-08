1 órája
Szombat este lesz az ,,örök rivális" elleni csata
Kiderült a menetrend. A fizz Liga újabb fordulójának időpontjaira ,,derült fény".
Fotó: DVTK
A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga, az NB I 5. fordulójának kezdési időpontjait.
Fizz Liga, 5. forduló
Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC (M4 Sport)
Augusztus 23., szombat
17.45: Zalaegerszegi TE FC – Újpest FC (M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC – Diósgyőri VTK (M4 Sport)
Augusztus 24., vasárnap
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC (M4 Sport)
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (M4 Sport)
December 3., szerda
19.00: Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC (M4 Sport)
Amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság.