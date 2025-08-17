augusztus 17., vasárnap

Vármegyei I. osztály

45 perce

,,Ha sok hulló csillagot láttak ma este, az azért van, mert a hálóba nem találtunk be"

Villanyfényben játszottak. A Felsőzsolca hazai környezetben fogadta a Vasútat.

Szombaton késő este rendezték a vármegyei 2. forduló záró találkozóját. A BTE Felsőzsolca nem tudta kihasználni adódó lehetőségeit az MVSC-Miskolc ellen.

Felsőzsolca
Nem született gól a BTE Felsőzsolca – MVSC-Miskolc találkozóján. Fotó: illusztráció

Felsőzsolca egy pontot otthon tartott

BTE Felsőzsolca – MVSC-Miskolc  0–0
Felsőzsolca, 150 néző. V.: Porcs (Lajkó, Tóth P.).
Felsőzsolca: Kupai – Molnár R. (Király, 85.), Kiss Zs., Veréb, Agárdy, Harsányi, Tóth K. (Vinga, 42.), Varga, Csordás-Gurbán (Lippai G., 54.), Molnár D., Glódi (Ambrus, 72.). Edző: Gulyás Dénes.
MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss P., Kurucz, Bakos, Kele (Hernádi, 73.), Kovács (Bánk, 54.), Blaskó, Csávás (Veres, 60.), Gönczi, Sebestyén (Matusz-Kalász, 82.). Edző: Kurucz Gábor.
Jók: az egész csapat ill. Sándor K., Sebestyén.
Gulyás Dénes: – Ha sok hulló csillagot láttak ma este, az azért van, mert a hálóba nem találtunk be, pedig volt rá lehetőségünk. Folytatjuk a munkát.
Kurucz Gábor: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen. Dicsérendő, hogy nem kaptunk gólt, de a kapu előtt nagyon gyengék voltunk. Előző mérkőzésünkhöz képest gyengébben teljesítettünk, örülünk a pontszerzésnek. Dolgozunk tovább, a továbbiakban sok sikert Felsőzsolca csapatának.

 

 

 

