44 perce

Betalált a Győr ellen a mezőkövesdi közönségkedvenc

Címkék#Dino Besirovic#ETO FC Győr#Mezőkövesd Zsóry FC

Csak szépítenie sikerült a magyar csapatnak. Svédországban szenvedett vereséget az ETO FC Győr.

Fotó: CHRISTINE OLSSON

Az Európa Konferencia Liga selejtezőjének elődöntőjében tegnap este az AIK Stockholm hazai pályán 2–1-re legyőzte at ETO FC Győr csapatát. A svéd együttesben kezdőként kapott helyet a korábban Újpesten és Fehérváron is megfordult magyar középpályás, Csongvai Áron és a mérkőzés első hazai gólját szerző Dino Besirovic is, aki korábban a Mezőkövesd Zsóry játékosa volt. Besirovic 2019 és 2023 között 106 mérkőzésen szerepelt a sárga-kékeknél, amelyeken 23 gól szerzett.

ETO
Az ETO csak szépíteni tudott a mérkőzés hajrájában.  Fotó:CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

AIK Stockholm - ETO FC Győr összefoglaló 

 

 

