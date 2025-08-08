Betalált a Győr ellen a mezőkövesdi közönségkedvenc

Az Európa Konferencia Liga selejtezőjének elődöntőjében tegnap este az AIK Stockholm hazai pályán 2–1-re legyőzte at ETO FC Győr csapatát. A svéd együttesben kezdőként kapott helyet a korábban Újpesten és Fehérváron is megfordult magyar középpályás, Csongvai Áron és a mérkőzés első hazai gólját szerző Dino Besirovic is, aki korábban a Mezőkövesd Zsóry játékosa volt. Besirovic 2019 és 2023 között 106 mérkőzésen szerepelt a sárga-kékeknél, amelyeken 23 gól szerzett.

Az ETO csak szépíteni tudott a mérkőzés hajrájában. Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

AIK Stockholm - ETO FC Győr összefoglaló