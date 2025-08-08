Higgadt befejezés
Betalált a Győr ellen a mezőkövesdi közönségkedvenc
Csak szépítenie sikerült a magyar csapatnak. Svédországban szenvedett vereséget az ETO FC Győr.
Fotó: CHRISTINE OLSSON
Az Európa Konferencia Liga selejtezőjének elődöntőjében tegnap este az AIK Stockholm hazai pályán 2–1-re legyőzte at ETO FC Győr csapatát. A svéd együttesben kezdőként kapott helyet a korábban Újpesten és Fehérváron is megfordult magyar középpályás, Csongvai Áron és a mérkőzés első hazai gólját szerző Dino Besirovic is, aki korábban a Mezőkövesd Zsóry játékosa volt. Besirovic 2019 és 2023 között 106 mérkőzésen szerepelt a sárga-kékeknél, amelyeken 23 gól szerzett.
AIK Stockholm - ETO FC Győr összefoglaló
