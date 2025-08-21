augusztus 21., csütörtök

2 órája

,,Ha az NB I-ből vagy az NB II-ből kapnék ajánlatot, azt biztosan nem utasítanám vissza"

A DVTK korábbi játékosa jelenleg az Emődöt erősíti. A góllövőlista élén Eperjesi Gábor.

Boon.hu
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztály második fordulójában múlt szombaton az Emődi ÁIDSE 4–0-ra győzött a Tbábolna Termálfürdő Mezőcsát ellen. A mérkőzés hőse egyértelműen Eperjesi Gábor volt, mivel mind a négy gólt ő szerezte, ezzel nemcsak csapata győzelmét biztosította, hanem a góllövőlista élére is felugrott. A 31 éves hátvéd pályafutása során már az NB I-ben és NB II-ben is szerepelt: a DVTK-ban és Mezőkövesden összesen 105 élvonalbeli találkozón lépett pályára.

Eperjesi Gábor
Eperjesi Gábor a legjobb mezőnyjátékos különdíját kapta tavaly, az ongai Madzin-emléktornán 
Fotó: olvasónk

Eperjesi Gábor visszatérne

Megkérdeztük, mit jelentett számára a hétvégi négygólos teljesítmény: 

– Természetesen nagyon örülök annak, hogy négy gólt szereztem, de számomra sosem az a legfontosabb, hogy ki talál be – nyilatkozta Eperjesi Gábor, a Emődi ÁIDSE középpályása. – A lényeg az, hogy jól játsszunk, csapatként működjünk és nyerjünk. A szezon végén mindenképpen a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni. Úgy érzem, nyáron sikerült erősödnünk, több jó játékos érkezett, így biztos vagyok benne, hogy legalább olyan szezont produkálhatunk, mint a tavalyi. 

Arra is kíváncsiak voltunk, célja-e még visszakerülni az élvonalba, amire így felelt: 

– Továbbra is nyitott vagyok arra, hogy magasabb osztályban játsszak. Jelenleg Budapesten dolgozom mérnökként, mellette folyamatosan edzek, hétvégente pedig a meccsekre járok. Ha az NB I-ből vagy az NB II-ből kapnék ajánlatot, azt viszont biztosan nem utasítanám vissza – jegyezte meg Eperjesi Gábor. 

Eperjesi Gábor pályafutása

2023/2024 Csíkszereda (Románia 2. osztály)
2022/2023 tavasz Csíkszereda (Románia 2. osztály) 4/0
2021/2022 Diósgyőri VTK (NB II.) 28/1
2020/2021 Mezőkövesd (NB I.) 10/0
2020/2021 Mezőkövesd II (NB III.) 2/0
2019/2020 Mezőkövesd (NB I.) 15/0
2018/2019 tavasz Mezőkövesd (NB I.) 7/0
2018/2019 tavasz Mezőkövesd II (B-.A-.Z. megyei I.) 1/0
2018/2019 ősz Diósgyőri VTK (NB I.) 5/0
2017/2018 Diósgyőri VTK (NB I.) 17/0
2017/2018 DVTK tartalék (NB III.) 4/0
2016/2017 Diósgyőri VTK (NB I.) 21/0
2016/2017 DVTK tartalék (NB III.) 5/2
2015/2016 Diósgyőri VTK (NB I.) 11/0
2015/2016 DVTK tartalék (NB III.) 15/3
2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 7/0
2014/2015 DVTK U21 16/3
2013/2014 Diósgyőri VTK (NB I.) 12/0
2013/2014 DVTK U21 6/3
2012/2013 Diósgyőri VTK (NB I.) 0/0
2012/2013 DVTK U19 20/3
2011/2012 Diósgyőri VTK (NB I.) 0/0
2011/2012 DVTK tartalék (NB III.) 8/0
2011/2012 DVTK U19 10/7
2010/2011 Diósgyőri VTK (NB II.) 2/0


 

 

 

