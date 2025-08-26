2 órája
Három erőnyerő, egy találkozó elmarad
Indul a kupasorozat. Az Emőd együttesének végül nem kell pályára lépnie.
Labdarúgás. Szerdán, az 1. fordulóval elkezdődik a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kupa 2025/2026-os sorozata. Az MVSC-Miskolc, Tállya RSE, valamint a Sajóbábonyi VSE erőnyerő a nyitó körben. A meccsek közül egy, a Hejőpapi – Emőd összecsapás elmarad, ugyanis Hejőpapi csapata létszámhiányra hivatkozva lemondta a meccset, így utóbbi klub jut tovább. A vármegyei kupa egyben selejtező is a Magyar Kupa 2026/2027-es évadára, a főtáblára. A vármegye korábban hat csapatot ,,adott fel", és várhatóan a későbbiekben is megmarad ez a létszám, így ez is tét a klubok számára. Fontos tudnivaló, hogy a győztes csapat jut tovább. Döntetlen esetén hosszabbítás nincs. Különböző osztályú csapatoknál az alacsonyabb osztályú a továbbjutó, azonos osztályúak döntetlene esetén a továbbjutás 11-esekkel dől el.
A B.-A.-Z. Vármegyei Kupa, 1. forduló (augusztus 27, 16.30):
Bükkszentkereszt SK – Bőcs KSC (1), Hangony-Fenyvesalja TC – Izsófalva SE (2), Bükkábrányi SC – BSK-Alsózsolca (3), Hódoscsépányi SE – Parasznya SE (4), Hejőpapi SE – Emődi ÁIDSE (elmarad, 5), Kenézlő SE – Sátoraljaújhelyi TKSE (6), Kisgyőr KSE – BTE Felsőzsolca (7), Laki KSE – Edelény-Borsodszer (8), Mályi FC – Gesztely FC (9), Nyékládházi DE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát (10), Sajóvámosi SKE – Szerencs VSE (11), Szikszó FC – Szirmabesenyő (12), Mádi FC – Mezőkeresztes VSE (13). MVSC-Miskolc (14), Tállya RSE (15), Sajóbábony VSE (16).
A további program
2. forduló (szeptember 17., 16 óra)
17. 9 mérkőzés továbbjutója – 3 mérkőzés továbbjutója
18. 1 mérkőzés továbbjutója – 11 mérkőzés továbbjutója
19. 12 mérkőzés továbbjutója – 5 mérkőzés továbbjutója
20. 7 mérkőzés továbbjutója – 15 Tállya RSE
21. 8 mérkőzés továbbjutója – 6 mérkőzés továbbjutója
22. 10 mérkőzés továbbjutója – 14 MVSC-Miskolc
23. 2 mérkőzés továbbjutója – 13 mérkőzés továbbjutója
24. 4 mérkőzés továbbjutója – 16 Sajóbábony VSE
3. forduló (2026. április 15., 16 óra)
25. 21 mérkőzés továbbjutója – 20 mérkőzés továbbjutója
26. 19 mérkőzés továbbjutója – 18 mérkőzés továbbjutója
27. 22 mérkőzés továbbjutója – 24 mérkőzés továbbjutója
28. 17 mérkőzés továbbjutója – 23 mérkőzés továbbjutója
4. forduló, elődöntő (2026. május 6., 17 óra)
29. 26 mérkőzés továbbjutója – 28 mérkőzés továbbjutója
30. 27 mérkőzés továbbjutója – 25 mérkőzés továbbjutója
5. forduló, döntő (2026. május 20., 17 óra)
31. 30 mérkőzés továbbjutója – 29 mérkőzés továbbjutója