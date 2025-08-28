Ronaldo, Kante, és Neymar inspirálja (fotók, videó)

A Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület csütörtökön kora délután tartott díjátadó ünnepséget a ,,bázisán”, a putnoki Elek Ákos Utánpótlás Központban. Az eseményen harmadik alkalommal osztották ki az ,,Elek Ákos” díjat, amint az ismert, a volt 48-szoros válogatott labdarúgó a közelből, Bánrévéről indult, futballozott általános iskolás korában Putnokon, majd Kazincbarcikán. A külföldön Törökországban, Kínában és Kazahsztánban is megfordult egykori középpályás – aki egyébként a klub sportigazgatója – maga nyújtotta át a plakettet, illetve az oklevelet tizenegy, a focisuliban, az aktuális korosztályban, az előző szezonban az edzők által legszorgalmasabbnak és legalázatosabbnak ítélt játékosnak.

Elek Ákos díjban részesült fiatal futballpalánták edzőikkel. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

– Örülök, hogy ezt a díjat már harmadik alkalommal átadhatom, másodszor sportigazgatóként – kezdte Elek Ákos, a ,,névadó". – Látok új arcokat is, amit azt jelenti, hogy sokatokat motiválja ez a díj. Ahogy látom, ti is örömmel jöttetek, a szüleitek is. Kívánom nektek, hogy minél szebb karriert fussatok be! A felnőtt csapatunk már az NB III-ban szerepel, a Diósgyőrrel nagyon jó a kapcsolatunk, úgyhogy 40 kilométeren belül lehetőség van minimum a harmadosztályban szerepelni. Kívánom nektek, hogy egyszer debütáljatok az NB I-ben, és a válogatottban is.

Simon Merse tavaly is megkapta a díjat, idén is. A 2012-ben, Ózdon született fiatal futballista pár nap múlva a miskolci Földes Gimnáziumban kezdi meg középiskolai tanulmányait:

– Szerintem azért kaptam ezt a díjat, mert látják rajtam, hogy akarok, az edzéseken, és a meccseken is. Szeretnék majd egyszer, U16-os koromban elkerülni egy jó akadémiára, majd NB I-es focista lenni, külföldre igazolni, és a válogatottban szerepelni. Benne vagyok itt a Talent Programban is, amióta elindult, nagyon élvezem, hasznosnak tartom. A korosztályomban sokat passzoltam, sokat indítottam, amikből sok gólt szereztünk, egyszer például öt gólpasszt adtam. Edzek otthon is, videóról nézek cseleket, a lövéseket is gyakorlom. A mentalitást a portugál Ronaldótól ,,vettem", az akaratomat, és a kitartást a francia Kantétól, a cseleket egyrészt Neymartól, másrészt a 2008/2009-es Ronaldótól, amikor a Manchester Unitedben játszott.