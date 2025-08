A második idei bajnokin is elmaradt a siker (képekkel)

Az új idény első hazai mérkőzését játszotta szombaton a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata. A piros-fehérek ellenfele a Zalaegerszegi TE FC gárdája volt a fizz liga 2. fordulójában. Vladimir Radenkovic nem számíthatott az eltiltott Sanicaninra, sérülés és betegség miatt Szatmári, Bárdos, Bokros, Lund és Sajbán sem állt a szakember rendelkezésére. Az Újpest elleni kezdőcsapathoz képest a szerb tréner három helyen változtatott, Acolatse helyett Pozeg Vancas, míg Szakost Demeter váltotta, utóbbinak letelt az eltiltása. Bekerült a kezdőbe Komlósi, aki a nyitófordulóban a Szusza Ferenc stadionban zörgette meg az újpesti kapufát. A cserepadon helyet foglalt a héten bejelentett négy új igazolás is: Babos Bence, Babós Levente, Mucsányi Miron és Tamás Márk. A vendégek portugál szakvezetője Nuno Campos eltiltása miatt a lelátóról irányíthatta együttesét, akit a DVSC elleni 3–3-s találkozón állított ki Káprály játékvezető.

A DVTK két pontot veszített. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: megnyugtató előnnyel mentek szünetre

Kék-fehér helyzettel indult a mérkőzés a 3. percben, Gera becsúszva mentette Papp baloldali beadását, a labda a hazai kapu felé tartott, és Sentic hatalmas bravúrral szögletre védett. Az első diósgyőri lövés Pozeg Vancasé volt, majd Demeter 15 méterről próbálkozhatott, ám mindkét próbálkozás elkerülte a vendégek kapuját. Kemény küzdelem folyt a pályán, az iramra nem lehetett panasz. Újabb piros-fehér ziccert lehetett feljegyezni, Pozeg Vancas bal oldali beadása jelentett veszélyt, de Gundel-Takács hárítani tudott. A 15. minutában Pozeg Vancas bal oldali szabadrúgását, a hosszú oldalon Komlósi fejelte fölé. Aktívabb volt a DVTK, hiszen szerette volna kijavítani az Újpest elleni nyitófordulós botlást. Két percre rá Jurek lőhetett, viszont a labda nem ért célt. A látogatóknál Skribek tekerése jelentett veszélyt, azonban Sentic hárított. Helyzetek itt is, ott is voltak, már csak a gól hiányzott. A 24. percben Croizet lövését Sentic hatalmas bravúrral védte, a diósgyőriek kapusát ápolni kellett, a játékot tudta folytatni. Három percre rá Croizet ugratta ki Joao Victort, akit Sentic elütött, de nem volt büntető, mert lesen állt a ZTE futballistája, mikor kiugrott. Skribek szánta el magát ismét, távoli próbálkozását a DVTK kapusa mentette szögletre. A hangulatra most sem lehetett panasz, a diósgyőri fanatikusok próbálták megadni a megfelelő támogatást. Aminek meg is lett az eredménye a 38. percben, Saponjic az alapvonalról begurított labdáját Pozeg Vancas tartotta meg, Saponjic elrúgta a játékszert, amely éppen Demeter elé került, ő pedig közelről jobbal, a jobb alsóba pofozta a labdát, és a VAR-ozás után eldőlt, hogy az állás 1–0. Croizet 20 méteres szabadrúgása elkerülte a bal felső sarkot, ez is egy esemény volt. Az első félidő végén Joao Victor szépíthetett volna, azonban lövése nem volt pontos. Kényszerű cserét hajtott végre a DVTK, Esitit Holdampf váltotta. A 45+5. percben Gera jobb oldali beadása után Pozeg Vancas ballal a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, az asszisztens lest jelzett, a VAR vizsgálatot követően a játékvezető megadta a találatot, 2–0. Így a piros-fehérek kétgólos előnnyel térhettek pihenőre.