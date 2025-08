DVTK: fiatalok az edzésen

Vladimir Radenkovic a ZTE elleni csata felvezetője kapcsán így nyilatkozott:

– Úgy vélem, az újpesti eredmény miatt szomorúak lehetünk, de a játék képét nézve jó úton indultunk el, és bízom benne, hogy a javuló játékunk már most szombaton is győzelemmel párosul. Az MLSZ és az NSMI ajánlásai miatt rendkívül fontos, hogy 2004-es és 2005-ös születésű játékosok érkeztek, akik bővítik a választási lehetőséget, így könnyebb lesz mérkőzés közben is változtatni. De legalább ennyire fontos, hogy a saját akadémiánkról is többen velünk edzettek a héten – Szlifka Zsombor, Purzsa Xavér, Jászberényi Péter. Ezzel is üzenni szeretnénk az akadémistáknak, hogy figyeljük őket, érdemes dolgozni, mert annak meglesz az eredménye. Az ZTE csapatánál új vezetőedző némileg változtatott a játékukon, direktebb focit játszanak, ezt kell hatástalanítanunk. Egy védelem esetében fontos az összeszokottság, ám nálunk most a hiányzók miatt ezúttal erről nem beszélhetünk. Az biztos, hogy bárki is kap szerepet, el kell viselnie a nyomást, hiszen mindig mondtam, Diósgyőrben nem könnyű játszani, a sok néző miatt itt szem előtt van mindenki. Amíg egyenlő létszámban játszottunk Újpesten, addig többet lőttünk kapura, mint a hazaiak. A problémát az jelentette, hogy nem igazán jó helyről próbálkoztunk, így kevés alkalommal találtunk kaput. Ezen kell változtatni. Bízom benne, hogy az első hazai mérkőzésen örömöt okozunk a szurkolóinknak, és megkezdjük a pontok gyűjtését is.