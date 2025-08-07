augusztus 7., csütörtök

Sokba került

58 perce

Nem kegyelmezett az MLSZ a DVTK-nak

Címkék#Diósgyőri VTK#labdarúgás#MLSZ Fegyelmi Bizottság

Megérkeztek az első büntetések a szezonban. A DVTK sem úszta meg.

Mint az közismert, a Fizz Liga 2025/2026-os szezonjától kezdve zéró tolerancia van hirdetve az obszcén és megbotránkoztató kifejezésekkel és a kirekesztő, diszkriminatív szavak, szövegek skandálásával szemben. Ennek megfelelően az eddigiekhez mérve súlyosabb büntetések lettek kiosztva. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága öt és félmillió forintos pénzbüntetés mellett szektorbezárással büntette a DVTK-t a Fizz Liga nyitó fordulójában megrendezett újpesti mérkőzés után.

DVTK
Súlyos bírság a DVTK-nak Fotó: DVTK

DVTK: több milliós bírság

Íme az MLSZ fegyelmi bizottságának határozata:
,,A sportszervezetet 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá elrendeli a sportszervezet egy soron következő hazai NB I férfi felnőtt nagypályás bajnok mérkőzésén a DVTK Stadion ,,H" szektorának a lezárását. A szektorbezárás büntetés végrehajtását a felügyelő testület hat hónap időtartamra felfüggeszti."

Az MLSZ fegyelmi bizottságának a ceruzája azonban legvastagabban a ,,cigányozásnál" fogott, ahogy arról néhány nappal a bajnokság rajtja előtt a szövetség tájékoztatta a klubokat. Ezen fegyelmi vétség elkövetéséért a sportszervezet büntetése 4.800.000 forint, előfordulásonként az MLSZ 800.000 forinttal "honorálta" a szurkolók rasszista megnyilvánulásait.
Az indoklásban a szövetségi ellenőr és biztonsági ellenőr jelentésre hivatkozva megemlítik, hogy a DVTK szurkolók több alkalommal megbotránkoztató, rasszista és obszcén kifejezéseket kiabáltak, és a hazai táborral közösen az MLSZ-t szidták, amiért 500.000 forint alap büntetést szabtak ki.

A DVTK szurkolók pirotechnikai eszközöket használtak a mérkőzés 51. percében, ezért további 200.000 forintot kell a klubnak a szövetség kasszájába befizetnie.

A klub felhívja a szurkolók figyelmét, arra, hogy ha ez megismétlődik, olyan büntetések jöhetnek, amelyek veszélyeztethetik a klub sikeres szereplését. Továbbá megkérnek minden piros-fehér drukkert, hogy tartózkodjanak a kirekesztő, rasszista rigmusok használatáról, a ,,cigányozástól" – tette közé a klub hivatalos oldala.

 

