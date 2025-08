Top formában: Új kiváló csúcs

A Nemzeti Atlétikai Stadionban, az idei felnőtt országos bajnokság második napján, vasárnap rendezték meg a női 100 méter gátfutás döntőjét is. Itt a legnagyobb csatát a felnőtt országos csúcstartó Kozák Luca és az U23-as rekorder, a DVTK színeit képviselő Tóth Anna között lehetett várni. A két sprinter gyakorlatilag végig fej fej mellett haladt, az utolsó gát után pedig Kozák tudta jobban bedobni magát és idei legjobbját jelentő 12.75 másodperccel győzött, mindössze két századdal elmaradva a szeptemberi tokiói világbajnokság kvalifikációs szintjétől. Tóth 12.77-tel tovább javította az általa tartott korosztályos csúcsot.

Tóth Anna, a DVTK atlétája újabb rekordot döntött. Fotó: MASZ

A DVTK atlétája egyéni csúcsot futott

– Szavakba se tudom önteni, hogy most mit érzek. Fantasztikus heteken vagyok túl, úgy jöttem, hogy teher nélkül és egy jót akarok futni. Tudtam, hogy jó formában vagyok és azt is, hogy egy jó idő is kisülhet ebből, de az, hogy egy egyéni csúcsot futottam, erre nem számítottam. Nagyon boldog vagyok, elképesztő ami most történik velem. A Gyulai Memorial jövő hét kedden lesz, nagyon furcsa, mert éhesebb és éhesebb vagyok így a jó eredményekre. Nincs az, hogy hátradőlnék, annyira élvezek mindent, amit csinálok. Úgyhogy alig várom, remélem ott is valami hasonlót tudok majd mutatni – nyilatkozta Tóth Anna, a második helyéről.