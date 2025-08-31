augusztus 31., vasárnap

Harmadik vonal

2 órája

Hajmeresztő véghajrá - képekkel

Újabb fordulót rendeztek. A DVTK tartalék hazai pályán szerepelt.

Hajmeresztő véghajrá - képekkel

Fotó: Vajda János

A labdarúgó NB III. Észak Keleti csoport 6. fordulójában a DVTK tartalék F4R a Debreceni EAC-ot látta vendégül. A DVTK tartalék kezdőjébe az első csapat keretéből lehetőséget kapott Megyeri, Komlósi, Jurek és Szatmári, utóbbi hosszú rehabilitációja után lépett újra pályára és egy félidőt játszott. Csereként Macsó is szóhoz jutott. A gól nélküli első félidőt követően Komlósi révén szerzett vezetést a piros-fehér alakulat, amit először kiegyenlített a debreceni gárda majd meg is fordította Lénárt G. találatával. A mérkőzés 2–2-s végeredményét Jurek állította be, így a vasgyáriak egy pontot itthon tartottak.

DVTK
A DVTK tartalék egy pontot szerzett. Fotó: Vajda János

DVTK tartalék F4R-DEAC mérkőzés

Fotók: Vajda János

A DVTK tartalék a véghajrában egyenlített

DVTK tartalék F4R  – Debreceni EAC 2–2 (0–0)
DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Pusztai (Kondákor, Balogh).
DVTK tartalék: Megyeri – Kiss B., Vass, Jurek, Kiss L. (Macsó, 82.), Krone (Jászberényi, 65.), Szabó B. (Stavnichuk, 65.), Komlósi, Szatmári (Szlifka, 46.), Varga, Balogh. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
DEAC: Tóth D. – Herczku, Papp (Sándor T., 62.), Kelemen, Vincze, Soltész, Jankelic, Lénárt G., Lénárt G. (Tomola, 86.), Fekete (Tóth D., 90.), Török (Lakatos, 62.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gólszerző: Komlósi (55.), Jurek (89.) ill. Sándor T. (70. – 11-esből), Lénárt G. (82.).

Vitelki Zoltán: – Nagyon kiélezett meccset játszottunk egy jó ellenféllel szemben. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei arra, hogy megnyerje a találkozót. A kiegyenlített első félidő után ránk jött a DEAC, az ellentámadásokban volt veszély. Egy szép fejessel megszereztük a vezetést, de sajnos ismét gólt kaptunk tizenegyesből, a vendégek második gólját pedig egy vitatott szituáció előzte meg. A végén egy szép kombináció végén egyenlítettünk, amire abszolút rászolgáltunk. Kis szerencsével három pontot is szerezhettünk volna, azt viszont megint jó volt látni, hogy ismét egységes csapatként működtünk.


 

