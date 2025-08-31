Hajmeresztő véghajrá - képekkel

A DVTK tartalék a véghajrában egyenlített

DVTK tartalék F4R – Debreceni EAC 2–2 (0–0)

DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Pusztai (Kondákor, Balogh).

DVTK tartalék: Megyeri – Kiss B., Vass, Jurek, Kiss L. (Macsó, 82.), Krone (Jászberényi, 65.), Szabó B. (Stavnichuk, 65.), Komlósi, Szatmári (Szlifka, 46.), Varga, Balogh. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

DEAC: Tóth D. – Herczku, Papp (Sándor T., 62.), Kelemen, Vincze, Soltész, Jankelic, Lénárt G., Lénárt G. (Tomola, 86.), Fekete (Tóth D., 90.), Török (Lakatos, 62.). Vezetőedző: Urbin Péter.

Gólszerző: Komlósi (55.), Jurek (89.) ill. Sándor T. (70. – 11-esből), Lénárt G. (82.).

Vitelki Zoltán: – Nagyon kiélezett meccset játszottunk egy jó ellenféllel szemben. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei arra, hogy megnyerje a találkozót. A kiegyenlített első félidő után ránk jött a DEAC, az ellentámadásokban volt veszély. Egy szép fejessel megszereztük a vezetést, de sajnos ismét gólt kaptunk tizenegyesből, a vendégek második gólját pedig egy vitatott szituáció előzte meg. A végén egy szép kombináció végén egyenlítettünk, amire abszolút rászolgáltunk. Kis szerencsével három pontot is szerezhettünk volna, azt viszont megint jó volt látni, hogy ismét egységes csapatként működtünk.