A volt DVTK-s, Horváth Z. duplázott Diósgyőrben - fotókkal!

A vármegyei csapat közül hárman is vasárnap 11 órától léptek pályára az NB III Észak Keleti csoport 4. fordulójában. A DVTK tartalék F4R hazai pályán fogadta a Bacsó Beton Cigánd SE-t. Az ózdiak a Kisvárda Master Good tartalék együtteséhez látogattak.

A DVTK tartalék F4R vereséget szenvedett. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK tartalék hazai környezetben maradt alul

Labdarúgó NB III, Észak Keleti csoport, 4. forduló:

DVTK tartalék F4R – Bacsó Beton-Cigánd SE 1–2 (1–1)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 150 néző. V.: Gindl (Vargha, Vilmányi).

DVTK tartalék: Bánhegyi (Soós, 60.) – Kiss L., Bacsa B., Kiss B., Demeter M. – Tucsa ( Gyenes, 70.), Kovács K. – Vass L., Stavnichuk, Jászberényi (Macsó, 50.) – Krone (Purzsa, 70.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Cigánd: Iváncsics – Mrva, Vas O., Králik, Juhász M. – Bíró R. (Nikic, 46.), Syrota – Girdán (Nagy Zs., 68.), Babics (Cseh., 74.), Kertész (Balogh, 74.) – Horváth Z. (Ötvös, 82.). Vezetőedző: Kocsis János.

Gólszerző: Stavnichuk (31.), ill. Horváth Z. (24., 58. – 11-esből).

Vitelki Zoltán: – Az első félidőben egy saját hibáinkból magunkra húztuk az ellenfelet, a kapusunk egy-két bravúrt is be kellett mutatnia. Nem pálya középső zónájában nem tudtunk kellőképpen építkezni. A fordulás után igyekeztünk rendezni a sorokat, az a teljesítmény már sokkal jobban tetszett, hiszen dominálni is tudtunk. Ez megint egy X-es meccs volt, de egy pici még mindig hiányzik ahhoz, hogy átlépjük a saját árnyékunkat.

Kocsis János: – Fontos győzelmet arattunk, minden siker fontos egy csapat életében. Végig a mi akaratunk érvényesült, az első félidőben is ültek az elgondolásaink, nagy fölényben voltunk labdabirtoklásban, és a lehetőségeink is meg voltak, hiszen a gól mellett két kapufát is rúgtunk. A kapott gól is annak volt köszönhető, hogy magasan védekeztünk. A második félidőben jól reagáltunk, Nikic beállása segített a csapatnak. A második félidőben hatalmas fölényben voltunk, ami nem tetszett, az az utolsó tizenöt perc, amikor az előny tudatában, akaratlanul is csak arra rendezkedtünk be, hogy ezt megvédjük. Ha nem is könnyen, de sikerült.