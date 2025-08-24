Az ég kék, a fű zöld, a vendégszektor pedig piros-fehér volt Nyíregyházán + fotók

A Diósgyőr szurkolói impozáns erővel és lelkesedéssel érkeztek Nyíregyházára a keleti rangadóra, ahol végig fantasztikus hangulatot teremtettek. Támogatásuk meghozta a gyümölcsét, hiszen a piros-fehérek sikert arattak és megszerezték első győzelmüket az idei kiírásban, méghozzá a legnagyobb rivális otthonában. A DVTK magabiztos, 4–1-es diadalt ünnepelhetett, amely biztosan bekerül majd a keleti derbi klasszikusai közé.

DVTK szurkolók a keleti rangadó előtt.

Fotó: Bozsó Katalin

A hangulatra nem lehetett panasz, erre utalnak fotóink is. Kiderül: így érkeztek meg Nyíregyházára a DVTK szurkolói.