Fanatizmus
3 órája
Az ég kék, a fű zöld, a vendégszektor pedig piros-fehér volt Nyíregyházán + fotók
Fantasztikus hangulatot teremtettek a szurkolók. Nyíregyházán szerezte meg első győzelmét a DVTK.
Fotó: Bozsó Katalin
A Diósgyőr szurkolói impozáns erővel és lelkesedéssel érkeztek Nyíregyházára a keleti rangadóra, ahol végig fantasztikus hangulatot teremtettek. Támogatásuk meghozta a gyümölcsét, hiszen a piros-fehérek sikert arattak és megszerezték első győzelmüket az idei kiírásban, méghozzá a legnagyobb rivális otthonában. A DVTK magabiztos, 4–1-es diadalt ünnepelhetett, amely biztosan bekerül majd a keleti derbi klasszikusai közé.
A hangulatra nem lehetett panasz, erre utalnak fotóink is. Kiderül: így érkeztek meg Nyíregyházára a DVTK szurkolói.
Szpari - DVTK meccsfotókFotók: Bozsó Katalin
