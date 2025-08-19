augusztus 19., kedd

Bizottság

1 órája

Két DVTK játékos is meghívást kapott a szövetségtől

A szövetség megalapította a sportolói bizottságot. Két DVTK játékos is a testületben.

A Magyar Röplabda Szövetség megalapította a Sportolói Bizottságot, amelynek célja, hogy a játékosok közvetlenül is beleszólhassanak a sportág jövőjét érintő döntésekbe. A testületbe a DVTK Ongropack két játékosa, Egri Klaudia és Rózsa Nóra is meghívást kapott, ami nemcsak számukra, hanem a klub számára is komoly elismerést jelent.

DVTK
Két DVTK Ongropack két játékosa, Egri Klaudia és Rózsa Nóra edzés közben.   Fotó: DVTK.eu

Büszkeség a DVTK-nak

Dr. Szabó Éva sportigazgató kiemelte, hogy a két játékos beválasztása nagy büszkeség a DVTK röplabda-szakosztályának, hiszen a klub munkájának elismerése is egyben. Egri Klaudia hangsúlyozta, hogy felelősségteljes feladat előtt áll, és célja, hogy a játékosok érdekeit a lehető legjobban képviselje.
Rózsa Nóra hozzátette, hogy motiváló számára a bizottsági munka, és igyekszik tapasztalataival hozzájárulni a magyar röplabda fejlődéséhez.
A Sportolói Bizottság tagjai

  • Märcz Mira (elnök)
  • Bán Viktor Erik
  • Egri Klaudia
  • Stréli Attila Bence
  • Szerencsés Mimi
  • Villám Lilla
  • Rózsa Nóra Anna

 

 

 

