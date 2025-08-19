1 órája
Két DVTK játékos is meghívást kapott a szövetségtől
A szövetség megalapította a sportolói bizottságot. Két DVTK játékos is a testületben.
A Magyar Röplabda Szövetség megalapította a Sportolói Bizottságot, amelynek célja, hogy a játékosok közvetlenül is beleszólhassanak a sportág jövőjét érintő döntésekbe. A testületbe a DVTK Ongropack két játékosa, Egri Klaudia és Rózsa Nóra is meghívást kapott, ami nemcsak számukra, hanem a klub számára is komoly elismerést jelent.
Büszkeség a DVTK-nak
Dr. Szabó Éva sportigazgató kiemelte, hogy a két játékos beválasztása nagy büszkeség a DVTK röplabda-szakosztályának, hiszen a klub munkájának elismerése is egyben. Egri Klaudia hangsúlyozta, hogy felelősségteljes feladat előtt áll, és célja, hogy a játékosok érdekeit a lehető legjobban képviselje.
Rózsa Nóra hozzátette, hogy motiváló számára a bizottsági munka, és igyekszik tapasztalataival hozzájárulni a magyar röplabda fejlődéséhez.
A Sportolói Bizottság tagjai
- Märcz Mira (elnök)
- Bán Viktor Erik
- Egri Klaudia
- Stréli Attila Bence
- Szerencsés Mimi
- Villám Lilla
- Rózsa Nóra Anna