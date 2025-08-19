Diósgyőri reménységek a nemzetközi porondon

Vasárnap megkezdődött a bulgáriai Szamokovban az U20-as birkózó-világbajnokság. Ahogy az elmúlt nemzetközi versenyeken is, ezúttal is két DVTK tehetség, Botos Dominik és Szinay Szabolcs indul a tornán. A korosztályos válogatott stabil tagjaiként ismét bizalmat kaptak a szakmai stábtól.

A DVTK versenyzője, Szinay Szabolcs csütörtökön lép szőnyegre. Fotó: DVTK

A DVTK két versenyzője is szőnyegre lép

A DVTK versenyzői közül Szinay Szabolcs a 82 kg-os súlycsoportban indul, akárcsak a nemrég rendezett Európa-bajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett. Ő csütörtök délelőtt lép szőnyegre. Csapattársa, a 77 kg-ban versenyző Botos Dominik – aki a felkészülés során betegséggel is megküzdött – szombaton kezdi meg a szereplését. A fiatal diósgyőri sportolók az idei szezonban már számos nemzetközi megmérettetésen szerepeltek, így értékes tapasztalatokkal felvértezve várják a világbajnokságot.

Kötöttfogás:

Csütörtök-péntek. 60 kg: nincs magyar induló. 82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA)

Péntek-szombat. 55 kg: nincs magyar induló. 67 kg: Józsa Attila (Budapesti Honvéd SE), 72 kg: Végh Máté (Budapesti Honvéd SE-KIMBA), 97 kg: Vitai Vendel (Eger-KIMBA)

Szombat-vasárnap. 63 kg: Olasz Bende (ESMTK-KIMBA), 77 kg: Botos Dominik (DVTK-KIMBA), 87 kg: Varga Zalán (Zalaegerszeg-KIMBA), 130 kg: László Koppány Simon (FTC-KIMBA)