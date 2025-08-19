augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VB

1 órája

Diósgyőri reménységek a nemzetközi porondon

Címkék#Szinay Szabolcs#Botos Dominik#birkózás

Vasárnap vette kezdetét. Az U20-as birkózó-világbajnokságon két DVTK-s sportoló is szőnyegre lép.

Vasárnap megkezdődött a bulgáriai Szamokovban az U20-as birkózó-világbajnokság. Ahogy az elmúlt nemzetközi versenyeken is, ezúttal is két DVTK tehetség, Botos Dominik és Szinay Szabolcs indul a tornán. A korosztályos válogatott stabil tagjaiként ismét bizalmat kaptak a szakmai stábtól.

DVTK
A DVTK versenyzője, Szinay Szabolcs csütörtökön lép szőnyegre. Fotó: DVTK

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK két versenyzője is szőnyegre lép

A DVTK versenyzői közül Szinay Szabolcs a 82 kg-os súlycsoportban indul, akárcsak a nemrég rendezett Európa-bajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett. Ő csütörtök délelőtt lép szőnyegre. Csapattársa, a 77 kg-ban versenyző Botos Dominik – aki a felkészülés során betegséggel is megküzdött – szombaton kezdi meg a szereplését. A fiatal diósgyőri sportolók az idei szezonban már számos nemzetközi megmérettetésen szerepeltek, így értékes tapasztalatokkal felvértezve várják a világbajnokságot.

Kötöttfogás:
Csütörtök-péntek. 60 kg: nincs magyar induló. 82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA)
Péntek-szombat. 55 kg: nincs magyar induló. 67 kg: Józsa Attila (Budapesti Honvéd SE), 72 kg: Végh Máté (Budapesti Honvéd SE-KIMBA), 97 kg: Vitai Vendel (Eger-KIMBA)
Szombat-vasárnap. 63 kg: Olasz Bende (ESMTK-KIMBA), 77 kg: Botos Dominik (DVTK-KIMBA), 87 kg: Varga Zalán (Zalaegerszeg-KIMBA), 130 kg: László Koppány Simon (FTC-KIMBA)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu