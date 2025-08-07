További két évig még Diósgyőrben

A DVTK élvonalbeli labdarúgócsapata szerződést hosszabbított Bokros Szilárddal. A klub csütörtökön bejelentette, hogy újabb két évig a DVTK labdarúgója lesz. A Diósgyőr nem közölte a pontos dátumot, de a transfermarkt szakportál szerint 2026. június 30-án járt volna le Bokros kontraktusa, amely így 2028-ig hosszabbodott meg. A 25 esztendős védő az előző idényt az FC Kosice gárdájánál töltötte kölcsönben, ahol 17 mérkőzésen lépett pályára és 1 gólt szerzett. A magyar élvonalban eddig 22 alkalommal lépett pályára, gólt nem szerzett. Bokros Szilárdot a DVTK a Puskás Akadémiától szerződtette 2021-ben. Eddigi utolsó diósgyőri NB I-es mérkőzése 2024. május 18-án volt a Fehérvár FC ellen.

Bokros Szilárd a DVTK kölcsönjátékosaként egy gólt szerzett Kassán. Fotó: FC Kosice

A DVTK újabb fiatal játékosával hosszabbított

– Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy további két évig a Diósgyőrben játszhatok – nyilatkozta Bokros a klub hivatalos honlapján. – Amikor 21 évesen ideigazoltam, akkor olyan labdarúgók közé kerültem, akik jobb játékosok voltak nálam, éppen ezért rengeteget tudtam tanulni tőlük. De ugyanez igaz a különböző szakmai stábokra is, akiktől szintén rengeteget kaptam. Úgy érzem, az elmúlt évben rengeteget fejlődtem Kassán. Sokat edzettem, és játszottam, a játékom is átalakult ebben az időszakban. Minden nap azon dolgoztam eddig is és ezután is azon fogok, hogy jobb játékos legyek. A rivalizálás mindig kell, de Diósgyőrbe visszatérve igyekeztem Demeter Milánnal baráti viszonyt kialakítani, hogy ne azt érezze, hogy ellenségei vagyunk egymásnak, sőt. Támogatjuk és húzzuk egymás teljesítményét, amiből a csapat és mi is profitálhatunk, aztán majd az aktuális forma és teljesítmény alapján a szakmai stáb eldönti, kinek szavaz bizalmat az adott hétvégén. Megvan ahhoz a keretünk, hogy sikeres évet zárjunk, és azt szeretném, ha jó focit játszanánk, hogy örömmel jöjjenek a szurkolók a mérkőzéseinkre, ha pályán vagyunk. De fontos, hogy ez ne csak látványos legyen, hanem eredményes is.