„Megmutattuk, hogy tudunk a szurkolóinkért játszani” (fotókkal)

Szombat este Nyíregyházán rendezték meg a Fizz Liga 5. fordulójának egyik legjobban várt mérkőzését, a Keleti rangadót, ahol a Szpari a DVTK-t fogadta. A találkozó különösen nagy téttel bírt a miskolciak számára, hiszen a szezonkezdet nem a tervek szerint alakult, így komoly nyomás nehezedett a piros-fehér játékosokra. A DVTK azonban ezúttal éppen ebből a nyomásból merített erőt: felszabadult, mégis koncentrált játékkal rukkoltak elő és 4-1-re megnyerték a Nyíregyháza elleni derbit.

A DVTK kapusa védett hatalmasat az első perben.

Fotó: Bozsó Katalin

A DVTK - Szpari mérkőzést így értékelték a vezetőedzők:

Szabó István: „Irányítottuk a találkozót, az első gólnál a szögletnél ápoltak Edomwonyit, így maradt egy rés, amit kihasznált a Diósgyőr. Az egyenlítés után mi voltunk a kezdeményezőbbek. A büntető nagy fordulópont volt, nyilván láttuk, hogy kézre pattant a labda. Onnantól újra futottunk az eredmény után, ezt pedig kihasználta a DVTK. A diósgyőriek gyakorlatilag átmenetekből szerezték a gólokat. Nagy erőket mozgósítottunk a győzelemért, de nem jártunk sikerrel.” (M4 Sport)

Vladimir Radenkovics: „Ma az volt a legfontosabb, hogy bebizonyítsuk a szurkolóinknak, hogy megvan bennünk a küzdőszellem. Azt akartuk megmutatni, hogy tudunk küzdeni értük, a mezért és a klubért. Az előző négy meccsünkön voltak olyan részek, amikre lehetett építeni. Ma az egész meccsen olyan teljesítményt nyújtottunk, amit mindig szerettünk volna. Korábban voltak elmaradásaink az eredmények miatt, de ma megmutattuk, hogy tudunk a szurkolóinkért játszani, és tudunk eredményeket elérni.” (M4 Sport)