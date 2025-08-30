Az Andrássy úti X-Faktor

A Fizz Liga 6. fordulójában, szombaton délután Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzést rendeztek. A DVTK múlt héten megszerezte idénybeli első győzelmét az ősi rivális Nyíregyháza otthonában, ahol fölényes 4–1-s sikert arattak a piros-fehérek. Vladimir Radenkovic, a házigazda vezetőedzője nem változtatott a Szpari elleni győztes kezdőcsapaton: sérülése után a cserepadon foglalt helyet Saponjic és Bokros is. A dobogó alsó fokát elfoglaló felcsúti együttes az előző három bajnokijából kettőt is elvesztett, legutóbb hazai pályán a Debreceni VSC ellen 3–1 arányban maradtak alul, ennek ellenére is az élmezőnyből várták a folytatást. Hornyák Zsolt, a PAFC trénere két helyen változtatott: bekerült a kezdőbe Duarte és Colley. A válogatott szünet előtti utolsó fordulóban az volt a kérdés, hogy a miskolciak hazai nyeretlenségi sorozata megtörik-e, vagy a vendégegyüttes visszatalál a győztes útra.

A DVTK továbbra is nyeretlen hazai pályán.

Fotó: Vajda János

DVTK: előnnyel mehettek szünetre

A mérkőzést megelőzően Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója Holdampf Gergőt és Jurek Gábort köszöntette 100. diósgyőri élvonalbeli mérkőzése apropóján. A találkozót kezdeményezőbben kezdte a hazai csapat, viszont Favorov előtt adódott gólszerzési lehetőség, amikor is egy jobbról érkező beadást üresen fejelhetett, azonban jóval kapu mellé célzott. A 12. percben az első komolyabb lehetőségéből megszerezte a vezetést a DVTK, Vallejo jobb oldali beadása után a labda az ötösről, Maceirasról pattant be a vendégkapuba, 1–0. A bekapott gól után a vendégcsapat magasabb fokozatra kapcsolt, azonban komolyabb ziccerig nem jutottak el. A 20. percben Roguljic növelhette volna a DVTK előnyét, azonban Szappanos bravúrral védett. A diósgyőriek labdabiztosan játszottak, szövögették támadásaikat. A játékrész közepén Colley egyenlíthetett volna, a kaputól egy méterre fölé bombázott, azonban lesen állt. Harcos, paprikás hangulatú lett az első félidő második fele. A vendégek asszisztensedzője, Macek Stanislav kapott sárga lapot a 38. percben. Három percre rá Duarte 20 méterről leadott lövését hárította Sentic. A kék mezesek beszorították a hazaiakat, próbálták saját akaratukat ráerőltetni a piros-fehérekre. A két perces hosszabbításban Markgráf vágta a kapu fölé, így az eredmény már nem változott, egygólos előnnyel mehetett pihenőre a vasgyáriak.