2 órája
Az Andrássy úti X-Faktor
A DVTK a tavalyi ezüstérmest fogadta. A Puskás AFC ellen mérkőzött a DVTK.
Fotó: Vajda János
A Fizz Liga 6. fordulójában, szombaton délután Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzést rendeztek. A DVTK múlt héten megszerezte idénybeli első győzelmét az ősi rivális Nyíregyháza otthonában, ahol fölényes 4–1-s sikert arattak a piros-fehérek. Vladimir Radenkovic, a házigazda vezetőedzője nem változtatott a Szpari elleni győztes kezdőcsapaton: sérülése után a cserepadon foglalt helyet Saponjic és Bokros is. A dobogó alsó fokát elfoglaló felcsúti együttes az előző három bajnokijából kettőt is elvesztett, legutóbb hazai pályán a Debreceni VSC ellen 3–1 arányban maradtak alul, ennek ellenére is az élmezőnyből várták a folytatást. Hornyák Zsolt, a PAFC trénere két helyen változtatott: bekerült a kezdőbe Duarte és Colley. A válogatott szünet előtti utolsó fordulóban az volt a kérdés, hogy a miskolciak hazai nyeretlenségi sorozata megtörik-e, vagy a vendégegyüttes visszatalál a győztes útra.
DVTK: előnnyel mehettek szünetre
A mérkőzést megelőzően Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója Holdampf Gergőt és Jurek Gábort köszöntette 100. diósgyőri élvonalbeli mérkőzése apropóján. A találkozót kezdeményezőbben kezdte a hazai csapat, viszont Favorov előtt adódott gólszerzési lehetőség, amikor is egy jobbról érkező beadást üresen fejelhetett, azonban jóval kapu mellé célzott. A 12. percben az első komolyabb lehetőségéből megszerezte a vezetést a DVTK, Vallejo jobb oldali beadása után a labda az ötösről, Maceirasról pattant be a vendégkapuba, 1–0. A bekapott gól után a vendégcsapat magasabb fokozatra kapcsolt, azonban komolyabb ziccerig nem jutottak el. A 20. percben Roguljic növelhette volna a DVTK előnyét, azonban Szappanos bravúrral védett. A diósgyőriek labdabiztosan játszottak, szövögették támadásaikat. A játékrész közepén Colley egyenlíthetett volna, a kaputól egy méterre fölé bombázott, azonban lesen állt. Harcos, paprikás hangulatú lett az első félidő második fele. A vendégek asszisztensedzője, Macek Stanislav kapott sárga lapot a 38. percben. Három percre rá Duarte 20 méterről leadott lövését hárította Sentic. A kék mezesek beszorították a hazaiakat, próbálták saját akaratukat ráerőltetni a piros-fehérekre. A két perces hosszabbításban Markgráf vágta a kapu fölé, így az eredmény már nem változott, egygólos előnnyel mehetett pihenőre a vasgyáriak.
Fordulást követően
A szünetben egyik szakvezető sem látta szükségességét a cserének. A 48. percben Nagy Zs. lövése a 16-os belül Esiti kezére pattant, Karakó játékvezető a büntetőpontra mutatott. A 11-est Nagy Zs. magabiztosan értékesítette, a kapu jobb felső sarkába rúgta a labdát, 1–1. A bekapott gól nem fogta meg a DVTK-t, továbbra is próbálkoztak. A 60. percben Duarte szabadrúgását Nagy Zs. fejelte a kapu fölé. Hármas cserével, minden csapatrészben próbálta frissíteni csapatát Radenkovic. A 66. percben veszélyes hazai helyzet volt Szakos révén, aki 23 méterről leadott lövése nem kevéssel került a kapu fölé. Ezután Babos jobb oldali beadását Saponjic sarkazva próbálta a kapuba tekerni, viszont ment mellé. Helyzetek mindkét oldalon akadtak, mindkét csapat szerette volna begyűjteni a három pontot. A 75. percben Colley fejesénél a játékszert Sentic ütötte a kapufára, a kipattanót Sentic megfogta, ápolni kellett a piros-fehérek kapusát, de tudta tovább folytatni. A 84. percben Bényei szabadrúgása jelentett újabb veszélyt, azonban a vendégek kétszer is tisztázni tudnak a berobbanó támadók elől. Karakó játékvezető öt percet hosszabbított, ebben az időben a DVTK próbálta megszerezni első hazai győzelmét. Nagy izgalmak közepette a 94. percben Lukács lövése a kapufáról hagyta el a játékteret. Az eredmény már nem változott, így a DVTK továbbra is nyeretlen hazai pályán, harmadik döntetlenét szerezte meg az idei szezonban. Az elmúlt két fordulóban megszerzett négy ponttal nyugodtan térhet rövid bajnoki szünetre a piros-fehér alakulat, a válogatott mérkőzések és Magyar Kupa forduló miatt csak szeptember 20-i hétvégén a Ferencváros otthonában lép majd pályára.
Szurkolók az NB I, 6. forduló: DVTK-Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Diósgyőri StadionbanFotók: Vajda János
Labdarúgás: jegyzőkönyv
Diósgyőri VTK – Puskás AFC 1–1 (1–0)
Diósgyőr, 5004 néző. V.: Karakó (Buzás, Nagy V.).
DVTK: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter M. – Esiti, Vallejo – Babos B., Roguljic, Sajbán – Acolatse. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Puskás AFC: Szappanos – Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf – Favorov, Duarte, Vékony, Nagy Zs. – Lukács, Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
Csere: Roguljic helyett Bényei a 63., Sajbán helyett Saponjic a 63., Demeter helyett Szakos a 63., Gera helyett Bokros 78., Acolatse helyett Holdampf 80., Vékony helyett Soisalo a 86., Colley helyett Nagy Z. a 90+3. percben.
Sárga lap: Roguljic (50.), Bényei (85.) ill. Markgráf (61.), Lukács (88.).
Gólszerző: Maceiras (12. –öngól) ill. Nagy Zs (49.. – 11-esből).
NB I, 6. forduló: DVTK-Puskás Akadémia FCFotók: Vajda János
Hoppá, ez nagyot szólna! Francia kulcsjátékost nézett ki a DVTK?