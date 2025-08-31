Guzi Blanka világbajnoki ezüsttel tért haza

A DVTK öttusázója, Guzi Blanka fantasztikus teljesítményt nyújtott a kaunasi öttusa-világbajnokságon: az akadálypályán és úszásban is remekelt, majd Laserrunban egy egészen elképesztő hajrát produkálva a hetedik helyről a másodikra jött fel, így ezüstérmet szerzett, megismételte tavalyi eredményét.

Az egyenes kieséses vívás ezúttal sem alakult szerencsésen Guzi Blanka számára. Egy kifejezetten jó vívó, Rebecca Castaudi ellen kezdett, aki gyorsan elhúzott 4:0-ra és bár szépen kapaszkodott Blanka, végül 5:3-ra alulmaradt és ezzel a vívás első körében búcsúzott. OCR-ben ezúttal is fantasztikusan teljesített: hiba nélkül, 34.15 másodperc alatt száguldott végig az akadálypályán, ami a teljes mezőny negyedik legjobb ideje volt. Ezzel 343 pontot gyűjtött és a 17-ről a 9. pozícióba lépett előre az összesített táblázaton.

A DVTK öttusázója, Guzi Blanka a dobogó második fokára lépett a vb-n. Fotó: MTI

A DVTK kiválósága fantasztikus teljesítményt nyújtott

Úszásban is remekelt a DVTK klasszisa: a selejtezőhöz és az elődöntőhöz képest is javulni tudott, 2:17.52-os ideje a harmadik leggyorsabbnak bizonyult, amivel már a hetedik helyre zárkózott fel összetettben. A Laserrunban tehát hetedikként, 51 másodperccel az éllovas után rajtolhatott el. Blanka elképesztő lendülettel kezdte meg a futást és már az első lövészet előtt előzött, a következő után pedig már a negyedik helyre lépett előre. A végéhez közeledve sem fogyott el az ereje, sőt egészen parádés hajrát produkált: az utolsó körben már a második helyen futott és az élen álló Khalil sem volt beláthatatlan távolságban. Végül az egész mezőny legjobb idejét teljesítve (11:11.13) másodikként futott be a célba. (Az első helyen befutó Khalil 51 másodperccel hamarabb indult). Az összesített táblázaton pedig mindössze 12 ponttal maradt el a 14 esztendős egyiptomi Kahlil Faridától, így az ezüstérmet szerezte meg a kaunasi Öttusa-világbajnokságon.

A női döntő másik magyar résztvevője, Bauer Blanka a 17. helyen végzett. A magyar csapat, melynek eredménye Erdős Rita elődöntős pontszámával egészült ki, negyedik lett.

ÖTTUSA VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS NŐK, DÖNTŐ Egyéni 1. Farida Halil (Egyiptom) 1457 pont 2. Guzi Blanka 1445 3. Aurora Tognetti (Olaszország) 1432 …17. Bauer Blanka 1379 Csapat 1. Olaszország (Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Beatrice Mercuri) 4229 2. Nagy-Britannia (Olivia Green, Emma Whitaker, Charlie Follett) 4209 3. Egyiptom (Farida Halil, Malak Iszmail, Jana Attia) 4198 4. Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4184

