Keleti győzelem

1 órája

A győzelem, ami már nagyon kellett a szurkolóknak és a csapatnak

Címkék#Diósgyőri VTK#Nyíregyháza Spartacus Football Club#NB I

26. alkalommal találkoztak az élvonalban a csapatok. Fontos mérkőzést játszott a DVTK.

Forrás: szon.hu

Fotó: Bozsó Katalin

A Fizz Liga 5. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC a Diósgyőri VTK-t látta vendégül a Nyíregyházi Városi Stadionban. A két keleti csapat eddig összesen 64 alkalommal mérkőzött meg egymással ebből 28-szor az élvonalban, az NB I-es mérleg egyenlőnek mondható: a Szpari 10 győzelmet aratott, a DVTK pedig 8-at. Legutóbb az előző idényben találkoztak: ekkor Nyíregyházán 1–0-s hazai siker született. Vladimir Radenković alaposan felforgatta a csapatot, hiszen a Kazincbarcika elleni kezdőhöz képest hat helyen is változtatott: a kezdőbe került Sentić, Roguljić, Sajbán, Babos, Esiti és Kecskés, míg kimaradt Megyeri, Babós, Bényei, Jurek, Saponjić és Holdampf.

DVTK
Babos Bence, a DVTK támadója két gólt is szerzett.  Fotó: SZON-Bozsó Katalin

 

Vezet a DVTK

A 2. percben egyből egy hatalmas lehetőség adódott a hazaiak előtt: Sentic védett hatalmasat, ezután a védők szabadítottak fel. Nem csak mérkőzés kezdődott izgalmasan, a két szurkolótábor egy külön mérkőzést játszott egymás ellen már az elejétől. A 9. perben Gerát figyelmeztette a játékvezető, miután földre vitte ellenfelét. Az első perc eseményeit leszámítva az első tizenöt percben semmi érdemleges nem történt. A 21. percben szinte a semmiből majdnem megszerezte a vezetést a DVTK: Roguljic kerül helyzetbe és lőtt a bal kapufa mellé. Huszonöt percet követően kétszer próbálkozott a Szpari, egyszer pedig a DVTK. A 29. percben Vallejo javított a statisztikán egy távoli lövéssel, de jócskán a kapu fölé lőtt. A 35. percben egy szögletet követően Vallejo szerezte meg a vezetést, miután egy veszélytelennek tűnő szögletet nézett el a vendégek kapusa, a DVTK középpályása kihasználta ezt és közelről a kapuba juttata a labdát 0-1. A gól után a Nyíregyháza egyből nagyobb erőket mozgósított és többször veszélyt alakítottak ki. Senticnek kétszer is védenie kellett. A 42. percben Temesvári maradt a földön és nem tudta folytatni a játékot, így cserére kényszerült a hazai csapat: Temesvári helyére Alakszai érkezett. Az első félidőben három percet pakolt rá Berke és a hosszabbítás utolsó percében Acolatse került helyzetbe, azonban lövését védte a nyíregyházi hálőör. Az első félidő ezzel véget ért. A DVTK góljáig alig történt valami, ezt követően viszont felpörgött a mérkőzés és helyzetek adódtak mindkét oldalon.

Elkezdődött a második félidő. A szünetben cserélt a Nyíregyháza: Májer érkezett Farkas helyére. Rögtön a második játékrész elején Sajbán tört be a 16-oson belülre és esett el, de nem történt szabálytalanság. A 47. percben Tamás Márknak kellett szögletre mentenie, miután Alakszai alakított ki veszélyt a büntetőterületen belül. A hangulatra a második félidőben sem lehetett panasz, a két szurkolótábor mérte össze hangterjedelmét többször. Az 55. percben egy beadást követően mentett hatalmasat Kecskés Edomwonyi elől. Az 58. percben már nem tudták megfogni Edomwonyit: Toma rossz nem túl jó passza után fordult le Demeterről és lőtt a kapuba 1-1. A 62. percben a hazai tizenhatoson belül ért kézzel a labdába Toma: Büntetőhöz jutott a Diósgyőr. Acolatse állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette 1-2. Két cserével reagált a DVTK góljára a vendégek trénere: Katona Mátyás helyére Babunski, Toma helyére pedig Katona Bálint érkezett. Edomwonyi egyenlített majdnem a 70. percben: 15 méterről lőtt laposan, amit Sentic védett, de megfogni nem tudta a labdát, azonban a gólvonal előtt még utána tudott nyúlni. A 72. percben Radenkovic is cserélt: Bényeit küldte a pályára Roguljic helyett. A 78. percben Antonov és Kovács nem értették meg egymást, amiből az lett hogy Gerával szemben szabálytalankodott a kapus a tizenhatoson belül. Újabb tizenegyest végezhetett el a DVTK. Acolatse már nem volt olyan pontos mint az első tizenegyesénél, a kapu fölé rúgta a labdát. Sankovic helyére érkezett Keita a hazaiaknál. A 82. percben Acolatse indult el a félpályától és két védőt is becsapva tört be a kapu torkába, majd Babosnak passzolta be a labdát, aki azt az üres kapuba passzolta 1-3. Radenkovic a 85. percben még Holdampfot is a pályára küldte Sajbán helyett. A 85. percben Evangelu, a 87. percben pedig Gera is besárgult. A 88. percben Holdampf indult el saját labdájára és passzolt Acolatsének, akinek lövését még védte Kovács, de a kipattanót már nem. Babos Bence találatával már 1-4. Három percet hosszabbított Berke a végén. A Diósgyőr még kettőt cserélt a hosszabbításban: Acolatse és Gera lement a pályáról, Szakos és Jurek érkezett. Véget ért a mérkőzés. A DVTK nagyszerű helyzetkihasználása győzelmet eredményezett a csapatnak és megszerezték az első győzelmüket az idei kiírásban. 

Boldog diósgyőri arcok. Fotó: SZON-Bozsó Katalin

 

Fizz Liga, 5. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 1-4 (0-1)
Nyíregyháza, 7083 néző. Játékvezető.: Berke B. (Albert, Szalai)

Nyíregyháza: Kovács – Katona L., Farkas (Májer, a szünetben), Temesvári (Alaxai, 43.), Evangelu, Antonov – Katona M. (Katona B., 67.), Toma (Babunski, 67.), Sankovic (Keita, 80.) – Edomwonyi, Kovácsréti. Vezetőedző: Szabó István
Diósgyőr: Sentic – Gera (Szakos, 91.), Kecskés, Tamás, Demeter – Vallejo – Acolatse (Jurek 91.), Roguljic (Bényei, 72.), Babos, Sajbán (Holdampf, 85.) – Esiti. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic
sárga lap: Evangelu (86.), Katona L. (90.), illetve Gera (87.)
gólszerző: Edomwonyi (58.), illetve Vallejo (35.), Acolatse (65., 11-esből), Babos (82., 88.)

 

 

