A győzelem, ami már nagyon kellett a szurkolóknak és a csapatnak

A Fizz Liga 5. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC a Diósgyőri VTK-t látta vendégül a Nyíregyházi Városi Stadionban. A két keleti csapat eddig összesen 64 alkalommal mérkőzött meg egymással ebből 28-szor az élvonalban, az NB I-es mérleg egyenlőnek mondható: a Szpari 10 győzelmet aratott, a DVTK pedig 8-at. Legutóbb az előző idényben találkoztak: ekkor Nyíregyházán 1–0-s hazai siker született. Vladimir Radenković alaposan felforgatta a csapatot, hiszen a Kazincbarcika elleni kezdőhöz képest hat helyen is változtatott: a kezdőbe került Sentić, Roguljić, Sajbán, Babos, Esiti és Kecskés, míg kimaradt Megyeri, Babós, Bényei, Jurek, Saponjić és Holdampf.

Babos Bence, a DVTK támadója két gólt is szerzett. Fotó: SZON-Bozsó Katalin

Vezet a DVTK

A 2. percben egyből egy hatalmas lehetőség adódott a hazaiak előtt: Sentic védett hatalmasat, ezután a védők szabadítottak fel. Nem csak mérkőzés kezdődott izgalmasan, a két szurkolótábor egy külön mérkőzést játszott egymás ellen már az elejétől. A 9. perben Gerát figyelmeztette a játékvezető, miután földre vitte ellenfelét. Az első perc eseményeit leszámítva az első tizenöt percben semmi érdemleges nem történt. A 21. percben szinte a semmiből majdnem megszerezte a vezetést a DVTK: Roguljic kerül helyzetbe és lőtt a bal kapufa mellé. Huszonöt percet követően kétszer próbálkozott a Szpari, egyszer pedig a DVTK. A 29. percben Vallejo javított a statisztikán egy távoli lövéssel, de jócskán a kapu fölé lőtt. A 35. percben egy szögletet követően Vallejo szerezte meg a vezetést, miután egy veszélytelennek tűnő szögletet nézett el a vendégek kapusa, a DVTK középpályása kihasználta ezt és közelről a kapuba juttata a labdát 0-1. A gól után a Nyíregyháza egyből nagyobb erőket mozgósított és többször veszélyt alakítottak ki. Senticnek kétszer is védenie kellett. A 42. percben Temesvári maradt a földön és nem tudta folytatni a játékot, így cserére kényszerült a hazai csapat: Temesvári helyére Alakszai érkezett. Az első félidőben három percet pakolt rá Berke és a hosszabbítás utolsó percében Acolatse került helyzetbe, azonban lövését védte a nyíregyházi hálőör. Az első félidő ezzel véget ért. A DVTK góljáig alig történt valami, ezt követően viszont felpörgött a mérkőzés és helyzetek adódtak mindkét oldalon.