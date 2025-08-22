Veszélyben Radenkovic állása?

A DVTK labdarúgó csapata a Fizz Liga 5. fordulójában az ősi riváis Nyíregyháza Spartacus vendégeként lép pályára, szombaton 20.15-től. A keleti derbi mindig kiemelt esemény a szurkolók körében, ezúttal pedig még nagyobb a tét – mindkét együttes számára sorsfordító lehet az összecsapás.

A hazai pályán játszó Szpari eddigi mérlege változatos képet mutat: a Kisvárda elleni 1–1-es döntetlennel kezdtek, majd vereséget szenvedtek a Puskás Akadémiától (3–2) és a Ferencvárostól (4–1). A múlt heti fordulóban azonban történelmi sikert arattak: a klub fennállása során először tudtak élvonalbeli meccset nyerni Debrecenben (2–1), így jelenleg 4 ponttal a tabella 9. helyén állnak. A szabolcsiaknál már két gólnál jár a vasgyáriak egykori támadója, Bright Edomwonyi.

Hazai döntetlen után a DVTK Nyíregyházára látogat. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: Legtöbb kapott gól

A Diósgyőr szurkolói nem ilyen szezonkezdetben reménykedtek, eddig csalódniuk kellett: a piros-fehérek még nem szereztek győzelmet az idényben. Az Újpest elleni 3–1-es vereség után a Zalaegerszeg ellen 2–2-es döntetlent értek el, majd az MTK-tól 5–0-ra kaptak ki. Az előző fordulóban a borsodi rangadón, az utolsó percekben mentettek pontot a Kolorcity Kazincbarcika ellen (2–2), de ez továbbra is csak 2 pontot jelent és a 11. helyet a bajnoki táblázaton. A DVTK számára a legnagyobb fejtörést továbbra is a védelem összeállítása okozhatja, hiszen az eddigi mérkőzéseken mutatott ingadozó teljesítmény és a sok kapott gól komoly kérdéseket vet fel a hátsó alakzat stabilitását illetően. A vasgyáriak a négy forduló alatt 12 gólt kaptak, ami a bajnokság egyik legrosszabb mutatója.

Teltház

A Diósgyőr élvonalbeli idegenbeli mérlege Nyíregyházán sem ad okot sok optimizmusra: 14 élvonalbeli mérkőzésből mindössze 2 győzelem, 5 döntetlen és 7 vereség a mérlegük. Egy újabb vereség Vladimir Radenkovic vezetőedző állásába is kerülhet, hiszen a csapat teljesítményét a szurkolók és a vezetőség egyaránt kritikus szemmel figyelik. Az előzetes hírek szerint a keleti derbin teltház, mintegy 8000 szurkoló várható. Vélhetőleg a vendégszektor is megtelik, a diósgyőri ultrák szurkolói közleményükben adtak hangot elégedetlenségükről. Követeléseik a győzelem megszerzése mellett, felelőségvállalás a csapat eddigi siralmas teljesítményéért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közleményében azt írta, hogy a mérkőzés kapcsán a város több pontján időszakos forgalomkorlátozásra, útlezárásra és rendőri ellenőrzésre kell számítani. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat.