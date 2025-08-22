1 órája
Veszélyben Radenkovic állása?
Szombaton Nyíregyházára látogatnak. A DVTK nyeretlenségi sorozatát törné meg a keleti derbin.
Sokan kísérik el a csapatot Nyíregyházára.
Fotó: DVTK
A DVTK labdarúgó csapata a Fizz Liga 5. fordulójában az ősi riváis Nyíregyháza Spartacus vendégeként lép pályára, szombaton 20.15-től. A keleti derbi mindig kiemelt esemény a szurkolók körében, ezúttal pedig még nagyobb a tét – mindkét együttes számára sorsfordító lehet az összecsapás.
A hazai pályán játszó Szpari eddigi mérlege változatos képet mutat: a Kisvárda elleni 1–1-es döntetlennel kezdtek, majd vereséget szenvedtek a Puskás Akadémiától (3–2) és a Ferencvárostól (4–1). A múlt heti fordulóban azonban történelmi sikert arattak: a klub fennállása során először tudtak élvonalbeli meccset nyerni Debrecenben (2–1), így jelenleg 4 ponttal a tabella 9. helyén állnak. A szabolcsiaknál már két gólnál jár a vasgyáriak egykori támadója, Bright Edomwonyi.
DVTK: Legtöbb kapott gól
A Diósgyőr szurkolói nem ilyen szezonkezdetben reménykedtek, eddig csalódniuk kellett: a piros-fehérek még nem szereztek győzelmet az idényben. Az Újpest elleni 3–1-es vereség után a Zalaegerszeg ellen 2–2-es döntetlent értek el, majd az MTK-tól 5–0-ra kaptak ki. Az előző fordulóban a borsodi rangadón, az utolsó percekben mentettek pontot a Kolorcity Kazincbarcika ellen (2–2), de ez továbbra is csak 2 pontot jelent és a 11. helyet a bajnoki táblázaton. A DVTK számára a legnagyobb fejtörést továbbra is a védelem összeállítása okozhatja, hiszen az eddigi mérkőzéseken mutatott ingadozó teljesítmény és a sok kapott gól komoly kérdéseket vet fel a hátsó alakzat stabilitását illetően. A vasgyáriak a négy forduló alatt 12 gólt kaptak, ami a bajnokság egyik legrosszabb mutatója.
Teltház
A Diósgyőr élvonalbeli idegenbeli mérlege Nyíregyházán sem ad okot sok optimizmusra: 14 élvonalbeli mérkőzésből mindössze 2 győzelem, 5 döntetlen és 7 vereség a mérlegük. Egy újabb vereség Vladimir Radenkovic vezetőedző állásába is kerülhet, hiszen a csapat teljesítményét a szurkolók és a vezetőség egyaránt kritikus szemmel figyelik. Az előzetes hírek szerint a keleti derbin teltház, mintegy 8000 szurkoló várható. Vélhetőleg a vendégszektor is megtelik, a diósgyőri ultrák szurkolói közleményükben adtak hangot elégedetlenségükről. Követeléseik a győzelem megszerzése mellett, felelőségvállalás a csapat eddigi siralmas teljesítményéért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közleményében azt írta, hogy a mérkőzés kapcsán a város több pontján időszakos forgalomkorlátozásra, útlezárásra és rendőri ellenőrzésre kell számítani. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat.
Mindent megtesznek
Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, így nyilatkozott a Nyíregyháza idegenbeli találkozót megelőzően: – Nem lehet kérdéses, hogy egy rendkívül fontos mérkőzés előtt állunk, ami nagyon fontos a szurkolóinknak. És azt is el kell ismerni, hogy ezen túl is nagy a nyomás rajtunk, hiszen nem így terveztük a bajnoki rajtot, de eddig elmaradtak az eredmények, és most már mindenáron pontokat kell szereznünk. Amikor két szomszédvár találkozik, az a legjobb alkalom, hogy megmutassuk a képességeinket, és a győztes mentalitásunkat. Dolgozunk a védelem stabilizálásán, de fontos hozzátenni, hogy a kapott gólok száma nem csupán a kapuson és a védősoron múlik, az egész csapatnak megvan a szerepe a labda nélküli játékban. Az előző fordulóban mindkét csapatban fontos gólt szerzett egy-egy cserejátékos. Könnyen elképzelhető, hogy végül Nyíregyházán is egy olyan labdarúgó dönti el a mérkőzést, aki a kispadról áll be menet közben. Bízom benne, hogy a mi javunkra, mert mindent megteszünk, hogy végre megszerezzük az első győzelmünket.
A DVTK közölte, hogy Szatmári Csaba, Marco Lund, Bárdos Bence, és Bokros Szilárd várhatóan nem játszik, bár az első kettő már a csapattal edz. Bánhegyi Bogdánt pedig múlt vasárnap sérülés miatt kellett lecserélni a DVTK II F4R bajnokiján, és a másik fiatal kapus, Lipóczi Benedek sem lesz bevethető egy ideig. Ugyanakkor sérülése után Anderson Esiti együtt edzett a csapattal.
A várható kezdőcsapat: Megyeri – Szakos, Kecskés, Tamás M., Gera – Vallejo, Esiti – Acolatse, Bényei, Jurek – Saponjic.