Szinte már természetes, hogy borsodi találat kerül a legszebbek közé

Címkék#Diósgyőri VTK#NB I#DVTK

Gyönyörű gól a keleti rangadón. DVTK gól a forduló legszebbjei között.

A Magyar Labdarúgó Szövetség rangsorolta a Fizz Liga 5. fordulójának legszebb góljait, és a dobogóra egy diósgyőri találat is felkerült. A lista harmadik helyére Babos Bence gólja került, amelyet a Nyíregyháza elleni keleti rangadón szerzett. A találat előzménye is emlékezetes maradt: Acolatse nagyszerű egyéni megmozdulással tört be a tizenhatoson belülre egészen a félpályától, majd önzetlenül passzolt középre, ahol Babosnak már csak az üres kapuba kellett passzolnia a labdát. Ez volt a DVTK harmadik gólja a mérkőzésen, amelyet végül magabiztosan, 4–1-re nyertek meg a piros-fehérek. A siker különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen ez volt a diósgyőriek első győzelme az idei bajnokságban, ráadásul a szurkolók számára kiemelt fontosságú derbin, a Nyíregyháza ellen.

DVTK
Babos Bence szerezte a DVTK harmadik találatát a keleti derbin.  Fotó: DVTK.eu

Íme Babos Bence gólja a Nyíregyháza - DVTK mérkőzésen:

 

