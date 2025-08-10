A Fizz Liga 3. fordulójában az MTK Budapest otthonában szenvedett súlyos 5–0-s vereséget a DVTK labdarúgó csapata. A fővárosi kék-fehér gárda már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, ugyanis 4–0-s vezetéssel mentek szünetre. A második félidőre Vladimir Radenkovic négyes cserével frissítette gárdáját, a helyzetek tekintetében kiegyenlítettebb lett a játék képe, a különbségből viszont nem sikerült faragnia a DVTK-nak. A MTK a hajrában Átrok révén állította be az 5–0-s végeredményt.

A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic látott pozitívumokat a második játékrészben. Fotó: DVTK

A DVTK vezetőedzője elnézést kért a szurkolóktól

A vezetőedzők a mérkőzést követően így nyilatkoztak:

Horváth Dávid (MTK): – Ma hatékonyak voltunk, igaz, ebben benne volt két 11-esből szerzett gól is. Nemcsak egy fiatalnak, mindenkinek különleges dolog egy mesterhármas, ezért gratulálok Molnár Rajmundnak, aki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Rendben volt a csapat játéka, nagyban megkönnyítette a helyzetünket, hogy viszonylag korán vezetést szereztünk, így azt a masszív védekezést, amit a DVTK alkalmaz, nem kaptuk meg, ki kellett jönniük, ezt ki tudtuk használni. Nagyszerű lába van Átroknak, jól hozza helyzetbe magát, örülök neki, hogy ő is betalált, míg más triplázott, valamint olyan játékosunk is volt, Törőcsik Péter, aki most mutatkozott be az NB I-ben.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Először is, gratulálok az ellenfélnek, remekül játszottak, maximálisan megérdemelték a három pontot. Ami a mi részünk illeti, nagyon furcsán fog hangozni, amit mondok, de az első félidő rajtam ment el, a második azon, amilyen stílusban játszottunk. Ahhoz képest, milyen eredménnyel mentünk a szünetre, jól reagáltunk az eseményekre, elsősorban mentálisan. Ekkor már szervezettek voltunk, több lehetőséget is kialakítottunk, ami ilyen előzmények után sosem egyszerű. A második félidő jó üzenet volt rá, hogy jó úton járunk. Még a meccs hatása alatt vagyunk, holnap kell azon gondolkozni, milyen következtetéseket tudunk ebből levonni, de ha a három találkozóról beszélünk, akkor tiszta képet kaptam. Még több olyan játékosra van szükségünk, aki elbírja a ránk nehezedő nyomást és aki képes arra, hogy pontokért harcoljon és ne csak focizzon. Csupa pozitív dolgot tudok mondani a fiatalokról, az első büntető olyan szituáció volt, ami bárkivel előfordulhatott volna, ez nem a kor kérdése. A fiatalok jól játszottak, a kérdés az, az első félidőben mit csináltak a tapasztalt játékosok. A második játékrészben fejben rendben voltunk, jól harcoltunk a mezünkért, jól harcoltunk a szurkolókért. Elnézést szeretnék kérni a játékért és leginkább az eredményért a drukkereinktől, mert ők mindent megtettek.