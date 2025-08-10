augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

27°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelés

1 órája

,,Az első félidő rajtam ment el"

Címkék#Diósgyőri VTK#Vladimir Radenkovic#MTK Budapest

Ötgólos vereséget szenvedtek. A DVTK továbbra is nyeretlen a bajnokságban.

Boon.hu

A Fizz Liga 3. fordulójában az MTK Budapest otthonában szenvedett súlyos 5–0-s vereséget a DVTK labdarúgó csapata. A fővárosi kék-fehér gárda már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, ugyanis 4–0-s vezetéssel mentek szünetre. A második félidőre Vladimir Radenkovic négyes cserével frissítette gárdáját, a helyzetek tekintetében kiegyenlítettebb lett a játék képe, a különbségből viszont nem sikerült faragnia a DVTK-nak. A MTK a hajrában Átrok révén állította be az 5–0-s végeredményt.

DVTK
A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic látott pozitívumokat a második játékrészben. Fotó: DVTK

A DVTK vezetőedzője elnézést kért a szurkolóktól

A vezetőedzők a mérkőzést követően így nyilatkoztak:

Horváth Dávid (MTK):Ma hatékonyak voltunk, igaz, ebben benne volt két 11-esből szerzett gól is. Nemcsak egy fiatalnak, mindenkinek különleges dolog egy mesterhármas, ezért gratulálok Molnár Rajmundnak, aki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Rendben volt a csapat játéka, nagyban megkönnyítette a helyzetünket, hogy viszonylag korán vezetést szereztünk, így azt a masszív védekezést, amit a DVTK alkalmaz, nem kaptuk meg, ki kellett jönniük, ezt ki tudtuk használni. Nagyszerű lába van Átroknak, jól hozza helyzetbe magát, örülök neki, hogy ő is betalált, míg más triplázott, valamint olyan játékosunk is volt, Törőcsik Péter, aki most mutatkozott be az NB I-ben.

Vladimir Radenkovic (DVTK):Először is, gratulálok az ellenfélnek, remekül játszottak, maximálisan megérdemelték a három pontot. Ami a mi részünk illeti, nagyon furcsán fog hangozni, amit mondok, de az első félidő rajtam ment el, a második azon, amilyen stílusban játszottunk. Ahhoz képest, milyen eredménnyel mentünk a szünetre, jól reagáltunk az eseményekre, elsősorban mentálisan. Ekkor már szervezettek voltunk, több lehetőséget is kialakítottunk, ami ilyen előzmények után sosem egyszerű. A második félidő jó üzenet volt rá, hogy jó úton járunk. Még a meccs hatása alatt vagyunk, holnap kell azon gondolkozni, milyen következtetéseket tudunk ebből levonni, de ha a három találkozóról beszélünk, akkor tiszta képet kaptam. Még több olyan játékosra van szükségünk, aki elbírja a ránk nehezedő nyomást és aki képes arra, hogy pontokért harcoljon és ne csak focizzon. Csupa pozitív dolgot tudok mondani a fiatalokról, az első büntető olyan szituáció volt, ami bárkivel előfordulhatott volna, ez nem a kor kérdése. A fiatalok jól játszottak, a kérdés az, az első félidőben mit csináltak a tapasztalt játékosok. A második játékrészben fejben rendben voltunk, jól harcoltunk a mezünkért, jól harcoltunk a szurkolókért. Elnézést szeretnék kérni a játékért és leginkább az eredményért a drukkereinktől, mert ők mindent megtettek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu