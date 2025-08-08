A harmadikon az első sikerért

A labdarúgó Fizz Liga 3. fordulójában a Diósgyőri VTK az MTK Budapest otthonában vendégszerepel, a találkozót szombaton 17.45-től rendezik az Új Hidegkuti Nándor stadionban. A piros-fehérek eddig egy pontot gyűjtöttek a 2025/2026-os idényben, tehát továbbra is várat magára az első győzelem, a DVTK mellett a kék-fehér gárdának is egy pontja van.

A DVTK ismét a fővárosban lép pályára Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: eddig 1 pont

A szezonnyitón a DVTK Újpesten szenvedett 3–1-es vereséget, majd múlt szombaton hazai pályán sem sikerült megszereznie a három pontot, noha remekül indult a találkozó: a Zalaegerszeg ellen már 2–0-ra is vezettek a szünetben, végül azonban be kellett érniük egy 2–2-es döntetlennel. A ZTE a 86. percben, Várkonyi kiállítása után emberhátrányba került, de a hajrában egyenlíteni tudott a 90. percben Kiss találatával, így pontot rabolva távoztak az Andrássy útról. Vladimir Radenkovic vezetőedző dolgát ezeken a mérkőzéseken sérülések és eltiltások nehezítették. A védelem összeállítása különösen komoly fejtörést okoz a szerb trénernek az új szezonban. A hazai debütáláson az eltiltott Sanicanin mellett továbbra sem számíthatott Szatmári Csabára, míg Marco Lund, Bárdos Bence és Bokros Szilárd is sérüléssel bajlódott. Ennek következtében a szakmai stáb kényszerűségből Vallejót szerepeltette középhátvédként. A statisztikák sem túl biztatóak a diósgyőriek szempontjából: az élvonalban eddig 51 alkalommal léptek pályára vendégként az MTK ellen, ezekből mindössze 4 alkalommal győztek, 12 döntetlen mellett 35-ször szenvedtek vereséget.

A DVTK számára tehát komoly kihívást jelent a fővárosi vendégszereplés, ugyanakkor egy jó eredmény önbizalmat adhatna a szezon további részére. A kék-fehérek a nyitófordulóban 1–1-s döntetlent értek el a címvédő Ferencváros ellen, majd múlt héten a DVSC otthonában szenvedtek 1–0-s vereséget. A találkozón nagy küzdelem várható, hiszen mindkét csapat szeretné megszerezni első győzelmét, ami adhatna némi nyugalmat a folytatás előtt. A héten büntetést kapott az MLSZ-től a klub az Újpesten elhangzott szurkolói rigmusok, illetve pirotechnika használata miatt, ezért ,,vigyáznia" kell arra a drukkereknek, hogy hogyan is viselkednek ezen csata alatt. A klub erre különösen felhívta a figyelmet pénteki közleményében, hogy milyen jövőbeni szankciókkal járhat a szabályok durva megszegése.