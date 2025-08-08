2 órája
A harmadikon az első sikerért
Újra idegenben. A DVTK ismét a fővárosban lép pályára.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A labdarúgó Fizz Liga 3. fordulójában a Diósgyőri VTK az MTK Budapest otthonában vendégszerepel, a találkozót szombaton 17.45-től rendezik az Új Hidegkuti Nándor stadionban. A piros-fehérek eddig egy pontot gyűjtöttek a 2025/2026-os idényben, tehát továbbra is várat magára az első győzelem, a DVTK mellett a kék-fehér gárdának is egy pontja van.
DVTK: eddig 1 pont
A szezonnyitón a DVTK Újpesten szenvedett 3–1-es vereséget, majd múlt szombaton hazai pályán sem sikerült megszereznie a három pontot, noha remekül indult a találkozó: a Zalaegerszeg ellen már 2–0-ra is vezettek a szünetben, végül azonban be kellett érniük egy 2–2-es döntetlennel. A ZTE a 86. percben, Várkonyi kiállítása után emberhátrányba került, de a hajrában egyenlíteni tudott a 90. percben Kiss találatával, így pontot rabolva távoztak az Andrássy útról. Vladimir Radenkovic vezetőedző dolgát ezeken a mérkőzéseken sérülések és eltiltások nehezítették. A védelem összeállítása különösen komoly fejtörést okoz a szerb trénernek az új szezonban. A hazai debütáláson az eltiltott Sanicanin mellett továbbra sem számíthatott Szatmári Csabára, míg Marco Lund, Bárdos Bence és Bokros Szilárd is sérüléssel bajlódott. Ennek következtében a szakmai stáb kényszerűségből Vallejót szerepeltette középhátvédként. A statisztikák sem túl biztatóak a diósgyőriek szempontjából: az élvonalban eddig 51 alkalommal léptek pályára vendégként az MTK ellen, ezekből mindössze 4 alkalommal győztek, 12 döntetlen mellett 35-ször szenvedtek vereséget.
A DVTK számára tehát komoly kihívást jelent a fővárosi vendégszereplés, ugyanakkor egy jó eredmény önbizalmat adhatna a szezon további részére. A kék-fehérek a nyitófordulóban 1–1-s döntetlent értek el a címvédő Ferencváros ellen, majd múlt héten a DVSC otthonában szenvedtek 1–0-s vereséget. A találkozón nagy küzdelem várható, hiszen mindkét csapat szeretné megszerezni első győzelmét, ami adhatna némi nyugalmat a folytatás előtt. A héten büntetést kapott az MLSZ-től a klub az Újpesten elhangzott szurkolói rigmusok, illetve pirotechnika használata miatt, ezért ,,vigyáznia" kell arra a drukkereknek, hogy hogyan is viselkednek ezen csata alatt. A klub erre különösen felhívta a figyelmet pénteki közleményében, hogy milyen jövőbeni szankciókkal járhat a szabályok durva megszegése.
Olyan sorozatot nyomott a miskolci férfi, hogy a Netflix is megirigyelné
Újabb változtatások
Vladimir Radenkovic az MTK idegenbeli találkozót megelőzően így nyilatkozott: – A ZTE elleni mérkőzés hajrájának az a tanulsága, hogy még jobban meg kell becsülni a labdát, hiszen sokszor könnyen elszórtuk, illetve nem szabad engedni az ellenfélnek, hogy pontrúgást harcoljon ki a 16-osunk környékén. Pedig az első félidő jól alakult, erre kell építenünk. De nem csak tovább kell fejlődni, hanem ki is kell tolni ezt a teljesítményt egészen a mérkőzés végéig. Nem téveszt meg minket az MTK debreceni mérkőzésének a végeredménye, hiszen láttuk a játékukat, és azt is tudjuk, önbizalommal telve egy-két balsiker nem zökkenti ki őket. Anderson Esiti legutóbb már az első félidőben kivált, és sajnos egész héten nem edzett velünk. Ezért biztos, hogy változtatni kell a kezdőcsapaton, ami magával hozhat újabb személycseréket is, miközben továbbra is tartjuk magunkat az ajánlásokhoz. Az MTK ellen azt szeretném látni, hogy minél többször jussunk el az ellenfél kapujáig, ahol nyugodt és pontos játékot várok. Már a második fordulóban is jobban játszottunk, mint az elsőben, így kell tovább haladni, és akkor az MTK ellen jó teljesítménnyel tudunk győzni.
Sinisa Sanicanin is letöltötte az eltiltását, valamint Szatmári Csaba, Bárdos Bence és Marco Lund néhány edzésen már együtt dolgozott a társaikkal. Velük ellentétes utat járt be az előző fordulóban sérülés miatt lecserélt Anderson Esiti, aki egész héten nem edzett, és a szerződést hosszabbító Bokros Szilárd is hiányzik sérülés miatt. Viszont ebben az idényben először nincs eltiltott a DVTK csapatában.
A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Vallejo, Komlósi – Acolatse, Bényei, Jurek – Saponjic.
Történelmi meccset játszik a Barcika, a törzsszurkoló nem is hitte, hogy ilyen megtörténhet a klubbal