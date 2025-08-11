augusztus 11., hétfő

Visszatekintő

2 órája

Nem csak a gólok számában múlták felül a DVTK-t

Címkék#Diósgyőri VTK#NB I#labdarúgás

Továbbra is nyeretlenek. A DVTK elszenvedte második vereségét is.

Boon.hu

A Fizz Liga 3. fordulójában kiütéses 5–0-s arányú vereséget szenvedett az MTK Budapest otthonában a DVTK szombaton késő este. A DVTK így a megszerezhető kilenc pontból csak egyet gyűjtött. 

DVTK
A DVTK súlyos vereséget szenvedett. Fotó: Árvai Károly

A DVTK nagyaranyú veresége számokban

A statisztika számai ezt mutatják. A találkozón az MTK minden tekintetben dominálni tudott. A várható gólok mutatója (xG) is ezt támasztja alá: az MTK 3,31-es értéket produkált, míg a DVTK mindössze 0,73-at. Ez jól tükrözi, hogy a hazaiak sokkal veszélyesebb helyzeteket tudtak kialakítani. Bár a labdabirtoklás aránya kiegyenlített volt (50–50 százalék), az MTK jóval hatékonyabban használta ki a lehetőségeit. 

Összesen 16 lövést engedtek el, ezekből 9 talált kaput, és 4 nagy helyzetet is sikerült kialakítaniuk. Az 5 rúgott góljukból kettőt büntetőből szereztek. Ezzel szemben a DVTK-nak 12 lövése volt, de ezekből csupán 3 talált kaput, és mindössze két nagy helyzetet tudtak kidolgozni. A passzpontosságban minimális különbség volt: az MTK 87 százalékos (333/383), a DVTK pedig 88 százalékos (336/380) pontossággal passzolt. Ugyanakkor a döntő pillanatokban a hazaiak voltak hatékonyabbak, amit az 5 szerzett gól is alátámaszt. 

Védekezésben is jobbak voltak

A szögletek terén a DVTK volt a jobb  (4 a 7 ellenében), több tisztázást (14–21) a piros-fehérek értek el, viszont az ellenfél kapuja előtti labdaérintésekben (22–19) nem tudtak fölényt mutatni. Az MTK 15 szabadrúgást végezhetett el, míg a DVTK csak 11-et. A védekezésben is jobban teljesített az MTK: több megnyert párharcot (46–36) és kevesebb szabálytalanságot (11–16) könyvelhettek el. A védekezési statisztikák közül kiemelkedik a házigazda szerelési hatékonysága (80 százalék), míg a DVTK e téren csak 62 százalékot ért el.

Összességében elmondható, hogy az MTK mind támadásban, mind védekezésben dominálta a találkozót, és statisztikailag is egyértelműen felülmúlta ellenfelét. A DVTK-nak komoly tanulságokat kell levonnia ebből a találkozóból, míg az MTK joggal lehet elégedett a mutatott teljesítménnyel és az eredménnyel egyaránt. Folytatás szombaton, amikor is a vasgyáriak hazai környezetben a borsodi rangadó keretében javíthatnak az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC gárdája ellen.

 

 

