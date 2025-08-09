Fájdalmas kudarc – ebből nehéz lesz felállni

Szombaton kora este az MTK Budapest otthonában lépett pályára a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata a Fizz Liga 3. fordulójában. A két alakulatban az volt a közös, hogy a két eddigi mérkőzésén nem tudott még győzni, a budapesti kék-fehérek 1–1-t játszottak a Ferencvárossal hazai pályán, majd a Debrecen otthonában szenvedtek 1-0-s vereséget. A DVTK is csak egy pontot szerzett, vereség Újpesten (3–1), majd a hazai debütáláson a Zalaegerszeg ellen (2–2) emberelőnyben hullajtott az utolsó percben két pontot. Sinisa Sanicanin letöltötte az eltiltását, így az idényben először nem volt eltiltott. Vladimir Radenkovic nem számíthatott sérülés miatt Esitire, Lundra, Bokrosra, Bakosra és Szatmárira. A múlt heti Zalaegerszeg elleni kezdőcsapathoz képest 5 helyen változtatott a piros-fehérek trénere. Bekerült a kezdőbe Szakos, Tamás M., Mucsányi M., Acolatce, Roguljic, utóbbi először lépett pályára. A cserepadon foglalt helyet Gera, Komlósi, Bényei, Jurek.

A DVTK szurkolók nem tetszésüknek adtak hangot. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

DVTK: ismét jött a korai bekapott gól

Nagy hőség fogadta a pályára lépő játékosokat, a csapatot a fővárosba elkísérő piros-fehérek drukkerek hazai hangulatot teremtettek. A 4. percben Demeter kezére pattant a labda a 16-os belül, a VAR vizsgálata után, Káprály játékvezető büntetőt ítélt. A 7. percben a 11-est Molnár R. magabiztosan értékesítette, 1–0. Nem ilyen kezdésben reménykedtek a miskolciak, a bekapott gól megzavarta a vendégegyüttest. Növelhette volna előnyét az MTK, előbb Molnár Á. a bal alsó sarkot nézte ki magának, de Sentic szögletre mentett, majd egy percre rá Molnár R. duplázhatott volna, ismét hatalmas bravúrt mutatott a DVTK hálóőre. Sikerült átvenni a játék irányítását a DVTK-nak, a 16. percben Szakos jobboldali beadását Demeter fejelte a kapu mellé. Aztán Bognár célozta a diósgyőri kaput, Sentic résen volt, majd Demeter bal oldali beadása után Szakos fejese nem okozott gondot Demjénnek.

Újabb büntető

Jót tett az ivószünet az MTK-nak, ugyanis a 28. percben újra a kék-fehérek örülhettek, jobb oldali szögletet követően Katához került a labda, aki 13 méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtt, 2–0. Négy perc rá ismét ismét hazai gól született, Molnár Á. jobb oldali beadása után Molnár R. az érkező labdát egyből bepörgette a kapu jobb alsó sarkába, 3–0. A 38. percben Saponjic kapott sárga lapot. Az első játékrész vége előtt Molnár R. érkezett mélységből, megtolta a labdát a 16-oson belül, a kiérkező Sentic elsodorta a MTK csatárát, Káprály játékvezető ismét büntetőt ítélt. Senticet ápolni kellett, de tudta folytatni. A 43. percben a 11-eshez ismét Molnár R. állt oda, hiába érezte Sentic az irányt, a labdát a jobb alsó sarokba küldte, így már mesterhármasnál járt a kék-fehérek támadója, 4–0.