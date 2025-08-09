2 órája
Fájdalmas kudarc – ebből nehéz lesz felállni
Két egypontos csapat találkozott egymással. A DVTK idegenben lépett pályára.
Fotó: Árvai Károly
Szombaton kora este az MTK Budapest otthonában lépett pályára a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata a Fizz Liga 3. fordulójában. A két alakulatban az volt a közös, hogy a két eddigi mérkőzésén nem tudott még győzni, a budapesti kék-fehérek 1–1-t játszottak a Ferencvárossal hazai pályán, majd a Debrecen otthonában szenvedtek 1-0-s vereséget. A DVTK is csak egy pontot szerzett, vereség Újpesten (3–1), majd a hazai debütáláson a Zalaegerszeg ellen (2–2) emberelőnyben hullajtott az utolsó percben két pontot. Sinisa Sanicanin letöltötte az eltiltását, így az idényben először nem volt eltiltott. Vladimir Radenkovic nem számíthatott sérülés miatt Esitire, Lundra, Bokrosra, Bakosra és Szatmárira. A múlt heti Zalaegerszeg elleni kezdőcsapathoz képest 5 helyen változtatott a piros-fehérek trénere. Bekerült a kezdőbe Szakos, Tamás M., Mucsányi M., Acolatce, Roguljic, utóbbi először lépett pályára. A cserepadon foglalt helyet Gera, Komlósi, Bényei, Jurek.
DVTK: ismét jött a korai bekapott gól
Nagy hőség fogadta a pályára lépő játékosokat, a csapatot a fővárosba elkísérő piros-fehérek drukkerek hazai hangulatot teremtettek. A 4. percben Demeter kezére pattant a labda a 16-os belül, a VAR vizsgálata után, Káprály játékvezető büntetőt ítélt. A 7. percben a 11-est Molnár R. magabiztosan értékesítette, 1–0. Nem ilyen kezdésben reménykedtek a miskolciak, a bekapott gól megzavarta a vendégegyüttest. Növelhette volna előnyét az MTK, előbb Molnár Á. a bal alsó sarkot nézte ki magának, de Sentic szögletre mentett, majd egy percre rá Molnár R. duplázhatott volna, ismét hatalmas bravúrt mutatott a DVTK hálóőre. Sikerült átvenni a játék irányítását a DVTK-nak, a 16. percben Szakos jobboldali beadását Demeter fejelte a kapu mellé. Aztán Bognár célozta a diósgyőri kaput, Sentic résen volt, majd Demeter bal oldali beadása után Szakos fejese nem okozott gondot Demjénnek.
Újabb büntető
Jót tett az ivószünet az MTK-nak, ugyanis a 28. percben újra a kék-fehérek örülhettek, jobb oldali szögletet követően Katához került a labda, aki 13 méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtt, 2–0. Négy perc rá ismét ismét hazai gól született, Molnár Á. jobb oldali beadása után Molnár R. az érkező labdát egyből bepörgette a kapu jobb alsó sarkába, 3–0. A 38. percben Saponjic kapott sárga lapot. Az első játékrész vége előtt Molnár R. érkezett mélységből, megtolta a labdát a 16-oson belül, a kiérkező Sentic elsodorta a MTK csatárát, Káprály játékvezető ismét büntetőt ítélt. Senticet ápolni kellett, de tudta folytatni. A 43. percben a 11-eshez ismét Molnár R. állt oda, hiába érezte Sentic az irányt, a labdát a jobb alsó sarokba küldte, így már mesterhármasnál járt a kék-fehérek támadója, 4–0.
A diósgyőri szurkolók joggal elégedetlenségüket fejezték ki a lelátóról. A négy perces hosszabbításban további gól már nem esett, nagyarányú négygólos előnnyel mehettek pihenőre a hazaiak. Kérdés volt, mit tud erre a helyzetre, állásra lépni erre a vendégek trénere.
Fordulást követően
Négyes cserét hajtott végre a szünetben Vladimir Radenkovic. Saponjicet Jurek, Mucsányit Bényei, Pozeg Vancast Bárdos, Roguljicot Holdampf váltotta, így próbált életet lehelni csapatába a szerb szakember. Nagyobb fokozatra kapcsolt a DVTK, hogy faragjon a hátrányából. Az 57. percben jött az első nagyobb piros-fehér ziccer, Acolatse futott a bal szélen, majd beadása után Jurek ballal 16 méterről a kapu fölé bombázott. Kényszerű cserét kellett végrehajtani a vasgyáriaknak, a csereként beállt Bárdost sérülés miatt kellett hozni, a helyén Babós folytatta. A 63. percben Jurek lőhetett, de a labda elszállt keresztbe. Ezt követően Jurek újabb helyzetét lehetett feljegyezni, de lövését Demjén hárította.
Jött az ötödik
Húsz perccel a vége előtt a hazaiak mestere, Horváth Dávid hármas cserével frissítette csapatát. Aztán Bényei próbálkozása nem jelentett veszélyt, a DVTK támadó játéka Jurek beállásával aktívabb lett. A 79. percben a 19 esztendős Átrok kapott labdát a félpályánál, amivel egészen a 16-os előteréig menetelt és 18 méterről ballal a kapu bal alsó sarkába lőtt, 5–0. A mérkőzés további részében több gól már nem esett, nem volt kérdés, hogy az MTK begyűjti a három pontot, a DVTK Jurek révén tudott gólszerzési lehetőségeket kialakítani. A lefújást követően a diósgyőri szurkolók kifejezték nem tetszésüket a látottakkal kapcsolatban.
Labdarúgás: jegyzőkönyv
MTK Budapest – Diósgyőri VTK 5–0 (4–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. V.: Káprály (Szalai, Horváth).
MTK: Demjén – Bévárdi, Szépe, Kádár, Kovács P. – Németh H., Kata – Molnár Á., Bognár, Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid.
DVTK: Sentic – Szakos, Kecskés, Tamás M., Demeter – Acolatse, Roguljic, Vallejo, Pozeg Vancas– Mucsányi M., Saponjic. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Csere: Saponjic helyett Jurek a 46., Mucsányi helyett Bényei a 46., Pozeg Vancas helyett Bárdos a 46., Roguljic helyett Holdampf a 46., Bárdos helyett Babós 62., Bognár helyett Átrok a 71., Molnár R. helyett Németh K. a 71., Bévárdi helyett Vitályos a 71., Kata helyett Horváth A. 82., Németh H. helyett Törőcsik 82. percben.
Sárga lap: Saponjic (38.).
Gólszerző: Molnár R. (7.-11-esből, 32., 43.-11-esből), Kata (28.), Átrok (79.).
„Úgy gondolom, hogy minden területen javulnunk kell még, mert hullámzó a teljesítményünk”
Új fejezet kezdődik: évtizedek után a megyei élvonalban