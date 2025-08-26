Kiütötte a Szparit a DVTK, eközben az MLSZ kiszúrt valami nagyobbat a mérkőzésen

A Fizz Liga 5. fordulójában a Magyar Labdarúgó Szövetség heti toplistáján a legnagyobb védések közé két diósgyőri bravúr is felkerült. A DVTK kapusa, Karlo Sentić a Nyíregyháza elleni mérkőzésen mutatott parádés teljesítményének köszönhetően nemcsak egyszer, hanem kétszer is bekerült a rangsor élmezőnyébe: védései közül az egyik harmadik, a másik pedig az első helyet érdemelte ki. A horvát hálóőr kulcsfontosságú megmozdulásai is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Diósgyőr megszerezze idénybeli első győzelmét az NB I-ben.

Karlo Sentic már az első percben góltól mentette meg a DVTK-t. Fotó: Bozsó Katalin.

Íme a DVTK kapusának bravúrjai: