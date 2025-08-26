augusztus 26., kedd

Izsó névnap

22°
+25
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Duplán

1 órája

Kiütötte a Szparit a DVTK, eközben az MLSZ kiszúrt valami nagyobbat a mérkőzésen

Címkék#Diósgyőri VTK#Nyíregyháza Spartacus Football Club#MLSZ

Idénybeli első győzelmét szerezték a miskolciak. A DVTK kapusa többször is góltól mentette meg csapatát.

A Fizz Liga 5. fordulójában a Magyar Labdarúgó Szövetség heti toplistáján a legnagyobb védések közé két diósgyőri bravúr is felkerült. A DVTK kapusa, Karlo Sentić a Nyíregyháza elleni mérkőzésen mutatott parádés teljesítményének köszönhetően nemcsak egyszer, hanem kétszer is bekerült a rangsor élmezőnyébe: védései közül az egyik harmadik, a másik pedig az első helyet érdemelte ki. A horvát hálóőr kulcsfontosságú megmozdulásai is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Diósgyőr megszerezze idénybeli első győzelmét az NB I-ben.

DVTK
Karlo Sentic már az első percben góltól mentette meg a DVTK-t.  Fotó: Bozsó Katalin.

Íme a DVTK kapusának bravúrjai:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu