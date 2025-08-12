augusztus 12., kedd

A DVTK hálóőre előkelő helyen az MTK elleni mérkőzést követően

Súlyos vereség a Hidegkutiban. A DVTK kapusának védése volt az egyik legnagyobb.

A Fizz Liga 3. fordulójában a látványos kapusteljesítmények is a középpontba kerültek. Igaz, a Diósgyőr nem túl meggyőző teljesítménnyel 5-0-ra kikapott az MTK csapatától, de a Magyar Labdarúgó Szövetség által összeállított rangsor szerint a DVTK hálóőre, Karlo Sentić érdemelte ki a második helyet a forduló legnagyobb védései között. A lista élén és a harmadik helyen egyaránt az Újpest FC kapusa, Riccardo Piscitelli szerepel, aki két különböző Paks elleni bravúrjával is bekerült a top háromba.

DVTK
Karlo Sentic kapuját háromszor is bevette Molnár Rajmund, de egyszer óriásit védett a kapus. Fotó: DVTK.eu

A DVTK kapusa a 2. helyen

 

