Fizz Liga
32 perce
A DVTK hálóőre előkelő helyen az MTK elleni mérkőzést követően
Súlyos vereség a Hidegkutiban. A DVTK kapusának védése volt az egyik legnagyobb.
Forrás: dvtk.eu
A Fizz Liga 3. fordulójában a látványos kapusteljesítmények is a középpontba kerültek. Igaz, a Diósgyőr nem túl meggyőző teljesítménnyel 5-0-ra kikapott az MTK csapatától, de a Magyar Labdarúgó Szövetség által összeállított rangsor szerint a DVTK hálóőre, Karlo Sentić érdemelte ki a második helyet a forduló legnagyobb védései között. A lista élén és a harmadik helyen egyaránt az Újpest FC kapusa, Riccardo Piscitelli szerepel, aki két különböző Paks elleni bravúrjával is bekerült a top háromba.
A DVTK kapusa a 2. helyen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre