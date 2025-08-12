Újabb válogatott meghívót kapott a DVTK játékosa

A DVTK saját nevelésű tehetsége, Szakos Bence meghívót kapott a magyar U19-es labdarúgó-válogatott soron következő összetartására, amelyet augusztus 17. és 20. között rendeznek Telkiben. A fiatal középpályás eddig öt alkalommal szerepelt az utánpótlás-válogatottakban: kétszer az U17-es, háromszor pedig az U18-as nemzeti csapat mezét ölthette magára.

Szakos Bence, meghívót kapott az U19-es válogatottba. Fotó: DVTK.eu

