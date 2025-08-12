1 órája
Újabb válogatott meghívót kapott a DVTK játékosa
Szakos Bence meghívót kapott az U19-es válogatottba. A DVTK fiatal játékosa már 5 alkalommal játszott nemzeti színekben.
Forrás: dvtk.eu
A DVTK saját nevelésű tehetsége, Szakos Bence meghívót kapott a magyar U19-es labdarúgó-válogatott soron következő összetartására, amelyet augusztus 17. és 20. között rendeznek Telkiben. A fiatal középpályás eddig öt alkalommal szerepelt az utánpótlás-válogatottakban: kétszer az U17-es, háromszor pedig az U18-as nemzeti csapat mezét ölthette magára.
A DVTK fiatalja először kapott meghívót az U19-es válogatottba
Szakos Bence a korosztályos válogatottakban
U18
2025. június 8., vasárnap (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Karlstad)
14:00 Svédország - Magyarország 1-0 (0-0) - 83 perc
2025. április 24., csütörtök (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Bázel)
12:00 Svájc - Magyarország 2-2 (1-2) - 58 perc (piros lap)
2025. február 26., szerda (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Potenza)
18:30 Olaszország - Magyarország 0-1 (0-0) - 79 perc
U17
2023. november 30., csütörtök (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Telki)
11:00 Magyarország - Szlovénia 1-0 (0-0) - 62 perc
2023. november 28., kedd (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Telki)
16:00 Magyarország - Szlovénia 2-0 (1-0) - 6 perc