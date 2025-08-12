augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+31
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar válogatott

1 órája

Újabb válogatott meghívót kapott a DVTK játékosa

Címkék#Diósgyőri VTK#magyar labdarúgó–válogatott#NB I

Szakos Bence meghívót kapott az U19-es válogatottba. A DVTK fiatal játékosa már 5 alkalommal játszott nemzeti színekben.

Boon.hu
Újabb válogatott meghívót kapott a DVTK játékosa

Forrás: dvtk.eu

A DVTK saját nevelésű tehetsége, Szakos Bence meghívót kapott a magyar U19-es labdarúgó-válogatott soron következő összetartására, amelyet augusztus 17. és 20. között rendeznek Telkiben. A fiatal középpályás eddig öt alkalommal szerepelt az utánpótlás-válogatottakban: kétszer az U17-es, háromszor pedig az U18-as nemzeti csapat mezét ölthette magára.

DVTK
Szakos Bence, meghívót kapott az U19-es válogatottba. Fotó: DVTK.eu

A DVTK fiatalja először kapott meghívót az U19-es válogatottba

Szakos Bence a korosztályos válogatottakban

U18

2025. június 8., vasárnap (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Karlstad)
14:00 Svédország - Magyarország 1-0 (0-0) - 83 perc

2025. április 24., csütörtök (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Bázel)
12:00 Svájc - Magyarország 2-2 (1-2) - 58 perc (piros lap)

2025. február 26., szerda (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Potenza)
18:30 Olaszország - Magyarország 0-1 (0-0) - 79 perc

U17

2023. november 30., csütörtök (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Telki)
11:00 Magyarország - Szlovénia 1-0 (0-0) - 62 perc

2023. november 28., kedd (nemzetközi felkészülési mérkőzés, Telki)
16:00 Magyarország - Szlovénia 2-0 (1-0) - 6 perc

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu