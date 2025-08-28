Hoppá, ez nagyot szólna! Francia kulcsjátékost nézett ki a DVTK?

Az m4sport.hu információja szerint Yohan Croizet elhagyhatja a Zalaegerszegi TE FC-t, és a DVTK-hoz szerződhet. Yohan Croizet a 2023/2024-es idényben még kölcsönben játszott a ZTE-nél, ám tavaly nyáron – miután közös megegyezéssel szerződést bontott Újpesten – végleg szerződtették.

A DVTK Yohan Croizet szerződtetné. Fotó: Pezzetta Umberto

DVTK: francia támadó érkezhet

A zalaiaknál egyértelműen kulcsjátékosnak számít, két idény alatt 66 tétmeccsen 21 gólt és 9 gólpasszt termelt. Yohan Croizet a Metznél nevelkedett, megjárta az Egyesült Államokat (Kansas City) és Belgiumot is, 2021-ben a Leuventől igazolt Újpestre. A 33 esztendős francia támadót a zalai klubhoz 2026.06.30-ig szerződés köti. A vármegyében focizik a zalaiak egykori csatára a nigériai Meshack Izuchukwu Ubochioma, aki Zeténél 79 NB I-es mérkőzésen 9 gólt szerzett.