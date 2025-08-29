Ebben a klubban folytatja a DVTK játékosa

Bacsa Benjámin a Hatvan csapatától érkezett Diósgyőrbe 2020 nyarán, 2023-ban profi szerződést kapott, majd tavaly nyáron a DVTK második csapatától a Kazincbarcikához került kölcsönbe. Novemberben meghívót kapott az U19-es válogatottól, december végén pedig visszatért a diósgyőri tartalékcsapathoz. A 196 centiméter magas középhátvéd júliusban felkerült a felnőttekhez, azonban a Merkantil Bank Ligában 8. helyen álló Ajkához szerződött, amit az ajkaiak hivatalos oldalukon jelentettek be.

A DVTK korosztályos válogatott védője, Bacsa Benjámin Ajkára szerződött. Fotó: Ajka FC