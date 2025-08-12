Két játékost is kitettek a DVTK-nál

A DVTK élvonalbeli labdarúgócsapata továbbiakban nem számít Rudi Pozeg Vancas és Sinisa Sanicanin játékára, az MLSZ és az NSMI új ajánlásai miatt – közölte közleményében a klub hivatalos oldala.

A DVTK nem számít tovább Rudi Pozeg Vancas játékára. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK-nál további változások várhatóak

- Kedd délelőtt személyesen közöltem a két labdarúgóval, hogy az MLSZ és az NSMI új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnának, ezért nem gördítünk akadályt a távozásuk elé - mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. - Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nem csak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is.

Rudi Pozeg Vancas a feljutást követően érkezett Diósgyőrbe, és azóta 57 bajnoki és 6 Magyar Kupa mérkőzésen lépett pályára. Sinisa Sanicanin pedig egy éve lett a DVTK játékosa, és 29 bajnoki, valamint 2 kupamérkőzésen szerepelt piros-fehérben.