Értékelés

1 órája

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#Vladimir Radenkovic#Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia látogatott Diósgyőrbe. A DVTK hazai pályán ismét döntetlent ért el.

,,Hatalmas lépést tettünk előre"

Szombaton a Fizz Liga 6. fordulójában a Puskás Akadémia FC látogatott az Andrássy útra. A DVTK 1–1-s döntetlent ért el a felcsútiak ellen, így az idei szezonban már a harmadik döntetlenüket érték el hazai pályán. A vasgyáriak az elmúlt két fordulóban megszerzett négy ponttal nyugodtan térhetnek rövid bajnoki pihenőjükre.

dvtk_foci013
A DVTK támadója, Saponjic sarkazása nem kevéssel ment a kapu mellé. Fotó: Vajda János

DVTK: jó energiákat mozgósítottak

A vezetőedzők így értékeltek a mérkőzést követően:

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Hatalmas lépést tettünk előre: olyan csapatszellemmel játszottunk, ami megfelelt, és ehhez hasonló támogatást kaptunk a lelátóról. Szurkolók és a klub minden tagja együtt volt ma, ami komoly energiákat szabadított fel bennünk. Nem lehet mindig szerencsénk, de a játékunkkal elégedettek lehetünk, keleti rangadó után pedig öröm pályára lépni, jó energiákat mozgósítottunk, elégedettek lehetünk.
Hornyák Zsolt (PAFC): Pozitívan értékelem a meccset, az előadott játék alapján megérdemelt lenne a győzelem, de volt egy ellenfél, egy kemény Diósgyőr formájában. Megdicsértem a csapatot, amit elmondtam a félidőben, azt 99 százalékban megvalósította a csapat, kisebb-nagyobb szerencsével meg is fordíthattuk volna. Ilyen a foci, el kell fogadnom a végeredményt, a pozitívumokra építem a folytatást.

