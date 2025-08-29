Mi jön az ősi rivális legyőzése után?

Javítani szeretnének

Eközben a Puskás Akadémia számára kevésbé volt sikeres a legutóbbi forduló. A felcsúti együttes hazai pályán szenvedett 3–1-es vereséget a Debreceni VSC-től, így elveszítették veretlenségüket a Pancho Arénában. A 2025/2026-os szezon eddigi két idegenbeli bajnokiján vegyes eredményeket produkáltak: az újonc Kisvárda otthonában 2–1-re kaptak ki, viszont a Ferencváros ellen bravúros győzelmet arattak a Groupama Arénában, ami jól mutatja, hogy képesek meglepetésre is.

A szombati összecsapás több szempontból is izgalmasnak ígérkezik: a DVTK lendületből érkezik hazai pályára, míg a Puskás Akadémia célja, hogy visszatérjen a győztes útra, és megerősítse helyét az élmezőnyben.

Koncentráció

– A hét elején külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a nyíregyházi nagy siker után visszahozzuk a hétköznapokba a játékosokat, mert ez csak egy meccs volt, egy győzelem – kezdte Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője. – A Puskás Akadémia évről évre bizonyítja, hogy milyen kiváló csapatuk van, és idén is nyertek már az FTC otthonában, ugyanakkor legutóbb Felcsúton veszítettek a DVSC ellen, és Kisvárdáról sem tudták elvinni a pontokat. A PAFC elleni találkozó előtt azt kértem a srácoktól, hogy játsszanak szenvedéllyel, ugyanakkor használják az eszüket is. Az biztos, hogy nagy taktikai harcot láthatnak a szurkolók, kulcskérdés lesz, hogy meg tudjuk-e valósítani a tervezett taktikát. Nagyon fontos, hogy milyen képességű játékosok lépnek pályára, de legalább ennyire fontos a mentalitásuk is, azt szeretném látni, hogy az első, a legelső pillanattól tökéletesen koncentrál mindenki. Okos és jó játékkal, nagy küzdőszellemmel meg tudjuk szerezni az első hazai győzelmünket is.

A DVTK közölte, hogy sérülése után Saponjic és Bokros is visszatért a csapathoz, valamint egy ideje már Szatmári és Lund is társaival edz. Bárdos, illetve Bánhegyi B. viszont továbbra is hiányzik.

A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Esiti, Vallejo – Acolatse, Babos, Jurek – Saponjic.