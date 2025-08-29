augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itthon

1 órája

Mi jön az ősi rivális legyőzése után?

Címkék#Diósgyőri VTK#Vladimir Radenkovic#Puskás Akadémia

Győzelemmel mennének a válogatott szünetre. A DVTK hazai pályán lép pályára.

Mi jön az ősi rivális legyőzése után?

Fotó: Czinege Melinda

A Diósgyőri VTK labdarúgó csapata a Fizz Liga 6. fordulójában a Puskás Akadémia FC-t látja vendégül, szombaton 17 órától. A szeptember 6-13. közti válogatott szünet (valamint az akkori kupaforduló) előtti utolsó fordulóban komoly téttel lép pályára a Diósgyőri VTK, amely hazai környezetben szeretné megszerezni első győzelmét a 2025/2026-os szezonban. A piros-fehérek az eddig begyűjtött öt pontjukkal a tabella 8. helyén állnak, míg a vendégként érkező Puskás Akadémia kilenc egységgel a dobogó legalsó fokát foglalja el. A DVTK otthoni mérlege eddig két pont: a Zalaegerszegi TE FC és a Kolorcity Kazincbarcika SC ellen is csak döntetlenre futotta, méghozzá azonos, 2–2-es eredménnyel.

DVTK
A DVTK a tavalyi ezüstérmest fogadja. Fotó: Czinege Melinda

DVTK: Megvan az első

A hazai sikerre tehát még várni kell, ám a legutóbbi fordulóban a DVTK megszerezte első győzelmét az idényben. A Nyíregyházán aratott történelmi győzelem – hiszen ilyen nagyarányú győzelmet még nem sikerült aratniuk élvonalbeli bajnokin – új lendületet adhat Vladimir Radenkovic csapatának. A piros-fehérek magabiztos, 4–1-es sikert arattak az örök rivális Szpari ellen, ami komoly önbizalmat adhat a következő mérkőzésre. A találkozón Vallejo révén került előnybe a DVTK az első félidőben. A szünet után a hazaiaknak még sikerült egyenlíteniük: az egykori diósgyőri támadó, Edomwonyi – aki a nyáron igazolt Nyíregyházára – talált be korábbi csapata hálójába. Ezt követően a Diósgyőr újra előnybe került, miután Acolatse értékesítette a megítélt büntetőt, ezzel ismét a vendégek vezettek. A DVTK előnyének megőrzéséhez Sentic kapus magabiztos védéseire is szükség volt, több alkalommal is bravúrral hárított. A 78. percben újabb lehetőség adódott Acolatse előtt, hogy tizenegyesből betaláljon, ám ezúttal a labda a kapu fölé szállt. Nem sokkal később a holland támadó ismét főszereplővé vált: a félpályától indította meg a labdát, majd az alapvonalig vezette, beadását pedig Babos passzolta az üres kapuba. A fiatal játékos a véghajrában is eredményes volt, így végül ő állította be a 4–1-es végeredményt. 

Javítani szeretnének

Eközben a Puskás Akadémia számára kevésbé volt sikeres a legutóbbi forduló. A felcsúti együttes hazai pályán szenvedett 3–1-es vereséget a Debreceni VSC-től, így elveszítették veretlenségüket a Pancho Arénában. A 2025/2026-os szezon eddigi két idegenbeli bajnokiján vegyes eredményeket produkáltak: az újonc Kisvárda otthonában 2–1-re kaptak ki, viszont a Ferencváros ellen bravúros győzelmet arattak a Groupama Arénában, ami jól mutatja, hogy képesek meglepetésre is.

A szombati összecsapás több szempontból is izgalmasnak ígérkezik: a DVTK lendületből érkezik hazai pályára, míg a Puskás Akadémia célja, hogy visszatérjen a győztes útra, és megerősítse helyét az élmezőnyben.

Koncentráció

– A hét elején külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a nyíregyházi nagy siker után visszahozzuk a hétköznapokba a játékosokat, mert ez csak egy meccs volt, egy győzelem – kezdte Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője. – A Puskás Akadémia évről évre bizonyítja, hogy milyen kiváló csapatuk van, és idén is nyertek már az FTC otthonában, ugyanakkor legutóbb Felcsúton veszítettek a DVSC ellen, és Kisvárdáról sem tudták elvinni a pontokat. A PAFC elleni találkozó előtt azt kértem a srácoktól, hogy játsszanak szenvedéllyel, ugyanakkor használják az eszüket is. Az biztos, hogy nagy taktikai harcot láthatnak a szurkolók, kulcskérdés lesz, hogy meg tudjuk-e valósítani a tervezett taktikát. Nagyon fontos, hogy milyen képességű játékosok lépnek pályára, de legalább ennyire fontos a mentalitásuk is, azt szeretném látni, hogy az első, a legelső pillanattól tökéletesen koncentrál mindenki. Okos és jó játékkal, nagy küzdőszellemmel meg tudjuk szerezni az első hazai győzelmünket is.

A DVTK közölte, hogy sérülése után Saponjic és Bokros is visszatért a csapathoz, valamint egy ideje már Szatmári és Lund is társaival edz. Bárdos, illetve Bánhegyi B. viszont továbbra is hiányzik.

A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Esiti, Vallejo – Acolatse, Babos, Jurek – Saponjic.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu