1 órája
Mi jön az ősi rivális legyőzése után?
Győzelemmel mennének a válogatott szünetre. A DVTK hazai pályán lép pályára.
Fotó: Czinege Melinda
A Diósgyőri VTK labdarúgó csapata a Fizz Liga 6. fordulójában a Puskás Akadémia FC-t látja vendégül, szombaton 17 órától. A szeptember 6-13. közti válogatott szünet (valamint az akkori kupaforduló) előtti utolsó fordulóban komoly téttel lép pályára a Diósgyőri VTK, amely hazai környezetben szeretné megszerezni első győzelmét a 2025/2026-os szezonban. A piros-fehérek az eddig begyűjtött öt pontjukkal a tabella 8. helyén állnak, míg a vendégként érkező Puskás Akadémia kilenc egységgel a dobogó legalsó fokát foglalja el. A DVTK otthoni mérlege eddig két pont: a Zalaegerszegi TE FC és a Kolorcity Kazincbarcika SC ellen is csak döntetlenre futotta, méghozzá azonos, 2–2-es eredménnyel.
DVTK: Megvan az első
A hazai sikerre tehát még várni kell, ám a legutóbbi fordulóban a DVTK megszerezte első győzelmét az idényben. A Nyíregyházán aratott történelmi győzelem – hiszen ilyen nagyarányú győzelmet még nem sikerült aratniuk élvonalbeli bajnokin – új lendületet adhat Vladimir Radenkovic csapatának. A piros-fehérek magabiztos, 4–1-es sikert arattak az örök rivális Szpari ellen, ami komoly önbizalmat adhat a következő mérkőzésre. A találkozón Vallejo révén került előnybe a DVTK az első félidőben. A szünet után a hazaiaknak még sikerült egyenlíteniük: az egykori diósgyőri támadó, Edomwonyi – aki a nyáron igazolt Nyíregyházára – talált be korábbi csapata hálójába. Ezt követően a Diósgyőr újra előnybe került, miután Acolatse értékesítette a megítélt büntetőt, ezzel ismét a vendégek vezettek. A DVTK előnyének megőrzéséhez Sentic kapus magabiztos védéseire is szükség volt, több alkalommal is bravúrral hárított. A 78. percben újabb lehetőség adódott Acolatse előtt, hogy tizenegyesből betaláljon, ám ezúttal a labda a kapu fölé szállt. Nem sokkal később a holland támadó ismét főszereplővé vált: a félpályától indította meg a labdát, majd az alapvonalig vezette, beadását pedig Babos passzolta az üres kapuba. A fiatal játékos a véghajrában is eredményes volt, így végül ő állította be a 4–1-es végeredményt.
Javítani szeretnének
Eközben a Puskás Akadémia számára kevésbé volt sikeres a legutóbbi forduló. A felcsúti együttes hazai pályán szenvedett 3–1-es vereséget a Debreceni VSC-től, így elveszítették veretlenségüket a Pancho Arénában. A 2025/2026-os szezon eddigi két idegenbeli bajnokiján vegyes eredményeket produkáltak: az újonc Kisvárda otthonában 2–1-re kaptak ki, viszont a Ferencváros ellen bravúros győzelmet arattak a Groupama Arénában, ami jól mutatja, hogy képesek meglepetésre is.
A szombati összecsapás több szempontból is izgalmasnak ígérkezik: a DVTK lendületből érkezik hazai pályára, míg a Puskás Akadémia célja, hogy visszatérjen a győztes útra, és megerősítse helyét az élmezőnyben.
Koncentráció
– A hét elején külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a nyíregyházi nagy siker után visszahozzuk a hétköznapokba a játékosokat, mert ez csak egy meccs volt, egy győzelem – kezdte Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője. – A Puskás Akadémia évről évre bizonyítja, hogy milyen kiváló csapatuk van, és idén is nyertek már az FTC otthonában, ugyanakkor legutóbb Felcsúton veszítettek a DVSC ellen, és Kisvárdáról sem tudták elvinni a pontokat. A PAFC elleni találkozó előtt azt kértem a srácoktól, hogy játsszanak szenvedéllyel, ugyanakkor használják az eszüket is. Az biztos, hogy nagy taktikai harcot láthatnak a szurkolók, kulcskérdés lesz, hogy meg tudjuk-e valósítani a tervezett taktikát. Nagyon fontos, hogy milyen képességű játékosok lépnek pályára, de legalább ennyire fontos a mentalitásuk is, azt szeretném látni, hogy az első, a legelső pillanattól tökéletesen koncentrál mindenki. Okos és jó játékkal, nagy küzdőszellemmel meg tudjuk szerezni az első hazai győzelmünket is.
A DVTK közölte, hogy sérülése után Saponjic és Bokros is visszatért a csapathoz, valamint egy ideje már Szatmári és Lund is társaival edz. Bárdos, illetve Bánhegyi B. viszont továbbra is hiányzik.
A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Esiti, Vallejo – Acolatse, Babos, Jurek – Saponjic.