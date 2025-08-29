augusztus 29., péntek

DVTK

3 órája

Alapemberét veszítheti el a DVTK

Címkék#Diósgyőri VTK#Gera Dániel#labdarúgás

Távozhat az egyik kulcsjátékos. Olaszországból érdeklődnek a DVTK játékosa iránt.

A DVTK négyszeres válogatott védője, Gera Dániel iránt az olasz másodosztályú Catanzaro érdeklődik. A Serie B előző idényének alapszakaszát a 6. helyen zárta az olasz klub. Már a kapcsolatfelvétel is megtörtént Gera Dániel és a calabriai klub között, ám a DVTK ajánlatot még nem kapott és nem tárgyalt egymással a két klub – tette közé a Nemzeti Sport egy olasz forrásra hivatkozva. Gera Dániel az idén két gólnál és két gólpassznál jár. A 30 esztendős védőt 2026.06.30-ig szerződés köti a piros-fehér klubhoz. A transfermarkt internetes szakportál szerint az értéke 600.000 euró. Az átigazolási szezon szerdán éjfélkor zárul.

DVTK
A DVTK védője, Gera Dánielt olasz klub figyeli. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

 

