Kizárhatják, alacsonyabb osztályba sorolhatják a Diósgyőrt

,Szurkoljunk sportszerűen az MTK ellen!" felhívást tet közzé a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata, az alábbi tartalommal: ,,Szombaton délután idegenben lép pályára a labdarúgó Fizz Ligában a DVTK együttese. Az MTK elleni találkozóval kapcsolatban arra kérjük a szurkolóinkat, hogy a múlt héthez hasonlóan, ismételten sportszerűen biztassák a csapatot, pozitív légkörben teremtsünk hazai pályát az Új Hidegkuti Nándor Stadionban!"

A DVTK kéri a szurkolókat a sportszerű buzdításra Fotó: DVTK

Szurkoljunk sportszerűen az MTK ellen! A Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelten szankcionálja a lelátóról érkező kirekesztő, rasszista rigmusok elhangzását, különösképp a "cigányozást". Az első fordulóban történt események miatt a DVTK jelentős, 5,5 millió forintos pénzbüntetés mellett szektorbezárást is kapott, amelyet a szövetség hat hónapra felfüggesztett. A Fizz Liga 2. fordulójában lejátszott DVTK - ZTE FC mérkőzés kapcsán a DVTK-val szemben nem indítottak fegyelmi eljárást, ami azt jelenti, hogy a szurkolói viselkedés megfelelő volt, ebben a szövetségi ellenőr nem talált kivetnivalót. Bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz, amennyiben viszont megismétlődnek az Újpesten tapasztalt események, abban az esetben olyan brutális büntetések jöhetnek, amely a klubot mind pénzügyileg, és akár sportszakmai szempontból is nehéz helyzetbe hozhatja."

A klub felsorolja, milyen büntetést szabhat ki ,,rájuk" az MLSZ: