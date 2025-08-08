augusztus 8., péntek

Szabály

40 perce

Kizárhatják, alacsonyabb osztályba sorolhatják a Diósgyőrt

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Várhatóan megint sok száz szurkoló kiséri el a csapatot. A DVTK ismét idegenben játszik.

Kizárhatják, alacsonyabb osztályba sorolhatják a Diósgyőrt

Fotó: dvtk.eu

,Szurkoljunk sportszerűen az MTK ellen!" felhívást tet közzé a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata, az alábbi tartalommal:  ,,Szombaton délután idegenben lép pályára a labdarúgó Fizz Ligában a DVTK együttese. Az MTK elleni találkozóval kapcsolatban arra kérjük a szurkolóinkat, hogy a múlt héthez hasonlóan, ismételten sportszerűen biztassák a csapatot, pozitív légkörben teremtsünk hazai pályát az Új Hidegkuti Nándor Stadionban!"

DVTK
A DVTK kéri a szurkolókat a sportszerű buzdításra Fotó: DVTK

Szurkoljunk sportszerűen az MTK ellen! A Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelten szankcionálja a lelátóról érkező kirekesztő, rasszista rigmusok elhangzását, különösképp a "cigányozást". Az első fordulóban történt események miatt a DVTK jelentős, 5,5 millió forintos pénzbüntetés mellett szektorbezárást is kapott, amelyet a szövetség hat hónapra felfüggesztett. A Fizz Liga 2. fordulójában lejátszott DVTK - ZTE FC mérkőzés kapcsán a DVTK-val szemben nem indítottak fegyelmi eljárást, ami azt jelenti, hogy a szurkolói viselkedés megfelelő volt, ebben a szövetségi ellenőr nem talált kivetnivalót. Bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz, amennyiben viszont megismétlődnek az Újpesten tapasztalt események, abban az esetben olyan brutális büntetések jöhetnek, amely a klubot mind pénzügyileg, és akár sportszakmai szempontból is nehéz helyzetbe hozhatja."

A klub felsorolja, milyen büntetést szabhat ki ,,rájuk" az MLSZ:

  1. a meghatározott pénzbüntetés tizenkétszerese
  2. prevenciós terv megvalósítása
  3. szektorbezárás
  4. egy vagy több mérkőzés megrendezése nézők nélkül
  5. pontlevonás
  6. egy bizonyos stadionban való mérkőzés rendezésének tilalma
  7. a mérkőzés elveszettnek nyilvánítása
  8. kizárás egy versenyből
  9. alacsonyabb osztályba sorolás

 

 

