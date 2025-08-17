450 ezer eurót érő montenegrói csatár érkezik kölcsönbe?

Még mindig nem tekinthető véglegesnek a DVTK NB I-es labdarúgó csapatának kerete. Az elmúlt napokban Rudi Pozeg Vancas-szal, valamint Sinisa Sanicanin-nal bontottak szerződést az Andrássy úton, de úgy néz ki, hogy még elképzelhető érkező is Diósgyőrben. Az Öltözőn Túl szakmai közösségi oldal közölte azt a hírt, mely szerint ,,Lorenzo Lapore sportújságíró értesülései szerint a Diósgyőr hivatalos ajánlatot tett a Botev Plovdivnak Aleksa Maras játékjogáért. Az ajánlat kölcsönről szól, kötelező végleges megvásárlási opcióval, 200 ezer euró értékben. A montenegrói válogatott támadó iránt a Krilja Szovjetov is élénken érdeklődik."

Maras lesz a DVTK következő új játékosa? Fotó: Botev Plovdiv

A DVTK-nál köt ki?

Szóval nem biztos, hogy a végső befutó a DVTK lesz, de az biztos, hogy Marasnak 2027. június 30-ig van szerződése a Botev-vel. A 192 centiméter magas középcsatár a tavalyi, Bulgáriába való gazolása előtt csak montenegrói klubokban szerepelt. A 23 éves játékos értéke a transfermarkt szakportál szerint 450 ezer euro.