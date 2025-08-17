augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazolás

2 órája

450 ezer eurót érő montenegrói csatár érkezik kölcsönbe?

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Képben egy délszláv futballista. A DVTK-hoz még érkezhet új játékos.

Boon.hu
450 ezer eurót érő montenegrói csatár érkezik kölcsönbe?

Fotó: Botev Plovdiv

Még mindig nem tekinthető véglegesnek a DVTK NB I-es labdarúgó csapatának kerete. Az elmúlt napokban Rudi Pozeg Vancas-szal, valamint Sinisa Sanicanin-nal bontottak szerződést az Andrássy úton, de úgy néz ki, hogy még elképzelhető érkező is Diósgyőrben. Az Öltözőn Túl szakmai közösségi oldal közölte azt a hírt, mely szerint ,,Lorenzo Lapore sportújságíró értesülései szerint a Diósgyőr hivatalos ajánlatot tett a Botev Plovdivnak Aleksa Maras játékjogáért. Az ajánlat kölcsönről szól, kötelező végleges megvásárlási opcióval, 200 ezer euró értékben. A montenegrói válogatott támadó iránt a Krilja Szovjetov is élénken érdeklődik." 

DVTK
Maras lesz a DVTK következő új játékosa? Fotó: Botev Plovdiv

A DVTK-nál köt ki?

Szóval nem biztos, hogy a végső befutó a DVTK lesz, de az biztos, hogy Marasnak 2027. június 30-ig van szerződése a Botev-vel. A 192 centiméter magas középcsatár a tavalyi, Bulgáriába való gazolása előtt csak montenegrói klubokban szerepelt. A 23 éves játékos értéke a transfermarkt szakportál szerint 450 ezer euro.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu